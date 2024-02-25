Бавария – РБ Лейпциг – 2:1. Кейн тащит Баварию. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 24 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» принимала «Лейпциг». Перед туром мюнхенцы отставали от лидера чемпионата, леверкузенского «Байера», на восемь очков, подопечные Хаби Алонсо свою игру выиграли, поэтому в случае потери очков «Баварией» о чемпионском титуле можно было бы понемногу забывать.

И подопечные Тухеля были близки к ничьей, но забивший в середине второго тайма Гарри Кейн уже в компенсированное время отличился второй раз и оставил шансы «Звезде Юга», победившей 2:1, шансы на титул.

Чемпионат Германии. 24 тур

Бавария – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Кейн, 56, 90+1 – Шешко, 70