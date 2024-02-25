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Чемпионат Германии
Бавария
24.02.2024 19:30 – FT 2 : 1
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
25 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 25 февраля 2024, 02:39
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Бавария – РБ Лейпциг – 2:1. Кейн тащит Баварию. Видео голов и обзор матча

Действующие чемпионы благодаря голам англичанина остаются в чемпионской гонке

25 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 25 февраля 2024, 02:39
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Бавария – РБ Лейпциг – 2:1. Кейн тащит Баварию. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Состоялся матч 24 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» принимала «Лейпциг». Перед туром мюнхенцы отставали от лидера чемпионата, леверкузенского «Байера», на восемь очков, подопечные Хаби Алонсо свою игру выиграли, поэтому в случае потери очков «Баварией» о чемпионском титуле можно было бы понемногу забывать.

И подопечные Тухеля были близки к ничьей, но забивший в середине второго тайма Гарри Кейн уже в компенсированное время отличился второй раз и оставил шансы «Звезде Юга», победившей 2:1, шансы на титул.

Чемпионат Германии. 24 тур

Бавария – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Кейн, 56, 90+1 – Шешко, 70

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг Беньямин Шешко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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