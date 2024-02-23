24.02.2024 19:30 - : -
Германия23 февраля 2024, 10:46 |
75
0
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 февраля в 19:30 поединок Бундеслиги
23 февраля 2024, 10:46 |
75
0
В субботу, 24 февраля, состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «РБ Лейпциг».
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 февраля 2024, 20:36 38
Украинец может летом сменить команду
Футбол | 22 февраля 2024, 13:27 0
Испанский голкипер «Реала» остается заменой украинцу
Футбол | 23.02.2024, 10:11
Футбол | 22.02.2024, 20:15
Футбол | 23.02.2024, 04:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.02.2024, 23:59 192
21.02.2024, 18:59
21.02.2024, 17:44 32
21.02.2024, 17:33
21.02.2024, 21:58
22.02.2024, 00:03 1
21.02.2024, 15:55 3
21.02.2024, 10:54 5