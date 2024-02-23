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Чемпионат Германии
Бавария
24.02.2024 19:30 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
23 февраля 2024, 10:46 |
75
0

Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 февраля в 19:30 поединок Бундеслиги

23 февраля 2024, 10:46 |
75
0
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В субботу, 24 февраля, состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «РБ Лейпциг».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бавария Бавария - РБ Лейпциг РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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