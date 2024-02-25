Альмерия – Атлетико – 2:2. Не справились с аутсайдером. Видео голов и обзор
«Альмерия» не побеждала еще в этом сезоне, но сумела отобрать очки у гранда
Состоялся матч 26 тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Атлетико» ездил в гости к «Альмерии». Хозяева являются явным аутсайдером текущего розыгрыша Ла Лиги, не имея в активе ни одной победы в сезоне, но сумели отобрать очки у именитого соперника, сыграв вничью 2:2. Эта ничья стала для них девятой в чемпионате и, что интересно, третьей подряд.
Чемпионат Испании 26 тур
Альмерия – Атлетико – 2:2
Голы: Ромеро, 27, 64 – Корреа, 2, де Пауль, 57.
Атлетико: Облак, Молина, Савич, Габриэл Паулиста, Рейнилду, Витцель, Коке (Льоренте, 46), де Пауль, Барриос, Корреа (Сауль, 70), Депай (Мората, 69), Лино (Рикельме, 46).
События матча
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