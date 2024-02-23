Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альмерия – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Альмерия
24.02.2024 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 февраля 2024, 10:24 | Обновлено 23 февраля 2024, 10:25
10
0

Альмерия – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 февраля в 22:00 поединок 26-го тура испанской Ла Лиги

23 февраля 2024, 10:24 | Обновлено 23 февраля 2024, 10:25
10
0
Альмерия – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Атлетико

В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Альмерия» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Медитерранно».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лунин оценил результативность Беллингема в нынешнем сезоне
Атлетико Мадрид Альмерия смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 22 февраля 2024, 12:28 4
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 22 февраля 2024, 20:15 156
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

«Горнякам» нужно ковать железо, пока оно горячо

Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила
Футбол | 23.02.2024, 06:45
Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила
Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Футбол | 23.02.2024, 04:10
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Футбол | 22.02.2024, 20:36
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
22.02.2024, 10:15
Футбол
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
21.02.2024, 10:54 5
Футбол
Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?
Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?
22.02.2024, 06:55
Футбол
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
21.02.2024, 15:55 3
Киберспорт
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
21.02.2024, 23:56 25
Футбол
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
21.02.2024, 22:30 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем