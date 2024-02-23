24.02.2024 22:00 - : -
Испания23 февраля 2024, 10:24 | Обновлено 23 февраля 2024, 10:25
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Альмерия – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 февраля в 22:00 поединок 26-го тура испанской Ла Лиги
23 февраля 2024, 10:24 | Обновлено 23 февраля 2024, 10:25
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В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Альмерия» и «Атлетико».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Медитерранно».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».
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