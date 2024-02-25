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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 25 февраля 2024, 01:34
103
0

Где смотреть матч чемпионата Украины Рух – Полесье

Игра начнется 25 февраля в 18:00

25 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 25 февраля 2024, 01:34
103
0
Где смотреть матч чемпионата Украины Рух – Полесье
УПЛ

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, который доступен на платформах Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру будет судить Николай Балакин, он представляет Киевскую область.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Полесье» в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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