В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, который доступен на платформах Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру будет судить Николай Балакин, он представляет Киевскую область.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Полесье» в украинской версии сайта.