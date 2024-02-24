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  4. Кепа останется в Ла Лиге? Он может стать одноклубником легенды Реала
Испания
24 февраля 2024, 23:24 |
888
0

Кепа останется в Ла Лиге? Он может стать одноклубником легенды Реала

Испанцем интересуется «Севилья»

24 февраля 2024, 23:24 |
888
0
Кепа останется в Ла Лиге? Он может стать одноклубником легенды Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних шести матчах «сливочных».

По информации портала Don Diario, Кепа, арендованный у «Челси», покинет Мадрид летом. Однако испанский вратарь может продолжить выступать в Ла Лиге. Сообщается, что Аррисабалага заинтересовал «Севилью», которая будет пытаться договориться с «Челси» в следующее трансферное окно о его трансфере.

За «Севилью» уже выступает бывший игрок «Реала» Серхио Рамос.

Ранее Карло Анчелотти выразил разочарование Кепой.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси Севилья трансферы Ла Лиги трансферы трансферы АПЛ Серхио Рамос
Источник Don Diario
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