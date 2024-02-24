Кепа останется в Ла Лиге? Он может стать одноклубником легенды Реала

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних шести матчах «сливочных».

По информации портала Don Diario, Кепа, арендованный у «Челси», покинет Мадрид летом. Однако испанский вратарь может продолжить выступать в Ла Лиге. Сообщается, что Аррисабалага заинтересовал «Севилью», которая будет пытаться договориться с «Челси» в следующее трансферное окно о его трансфере.

За «Севилью» уже выступает бывший игрок «Реала» Серхио Рамос.

Ранее Карло Анчелотти выразил разочарование Кепой.