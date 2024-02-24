Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе

Легендарный парижский стадион «Парк де Пренс», построенный в 1897 году, является абсолютно культовой футбольной ареной не только для поклонников «Пари Сен-Жермен», который ныне проводит здесь свои домашние поединки, но и для многих французских фанатов со стажем. До 1998 года, когда ввели в эксплуатацию «Стад де Франс», «Парк де Пренс» являлся основным стадионом для национальной сборной Франции. На этой арене проходили финалы чемпионатов Европы 1960 и 1984 годов, а также финалы Кубка европейских чемпионов в 1956, 1975 и 1981 годах.

Однако сейчас события начинают складываться таким образом, что вскоре «Парк де Пренс» может оказаться сперва на обочине мирового и французского футбола, а затем – и просто на грани забвения. Собственники и руководители «Пари Сен-Жермен» всерьез задумались о том, чтобы сменить домашний стадион и сосредоточились на поиске подходящего места для возведения ультрасовременной новой арены.

Проблема «Парк де Пренс» заключается вовсе не в том, что этот стадион кажется руководству «Пари Сен-Жермен» чересчур старым или изношенным, а в том, что боссы парижского клуба попросту не нашли общего языка с местными властями относительно смены собственника культовой арены…

В настоящий момент ПСЖ играет на «Парк де Пренс» по договору аренды, который заключен между клубом и Парижским городским советом, являющимся ныне собственником спортивного сооружения. Однако в последние годы боссы «Пари Сен-Жермен» неоднократно давали понять, что готовы к полноценному выкупу стадиона у Парижа с целью провести на арене модернизацию, а также увеличить ее вместимость с нынешних 48000 до 60000.

Впрочем, на недавней сессии Парижский совет подтвердил, что «Парк де Пренс» является «наследием городской общины», и это решение буквально вывело из себя президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи. 49-летний катарец на днях заявил, что клуб более не собирается инвестировать средства в инфраструктуру «Парк де Пренс», и созвал по такому поводу специальное совещание с командой специалистов, отвечающих за стадион. Кроме того, Аль-Хелаифи подчеркнул, что терпение боссов ПСЖ лопнуло, и клуб твердо решил съехать с «Парк де Пренс» и начать реализовывать проект по строительству собственной арены.

«Слишком легко сейчас сказать, что стадион больше не продается. Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, пытаясь купить «Парк де Пренс». Теперь все кончено, мы хотим уйти отсюда. Мы не хотели уезжать, но нас заставили. Голосование мэрии внесло ясность», – заявил Аль-Хелаифи.

Мэр Парижа Анн Идальго, которая занимает свой пост с апреля 2014 года, не поддерживает идею о продаже «Парк де Пренс» инвесторам, владеющим «Пари Сен-Жермен», однако сейчас чиновница рискует оказаться под колоссальным давлением со стороны активных фанатов действующего чемпиона Франции. Поклонники «красно-синих» в социальных сетях уже высказались против того, чтобы ПСЖ покидал «Парк де Пренс», однако в целом они выступили не столько против самой идеи Нассера Аль-Хелаифи о строительстве новой арены и переезда на нее, сколько именно против позиций Анн Идальго и Парижского городского совета.

«ПСЖ – это «Парк де Пренс, а «Парк де Пренс» – это ПСЖ. Мы не думаем, что станем поколением болельщиков, которые увидят, как клуб покинул свое извечное логово. Мы не допустим, чтобы наш клуб и его стадион были принесены в жертву ради того, чтобы госпожа Идальго смогла сохранить контроль над Парижским советом», – гласит заявление, размещенное в соцсетях от имени коллектива ультрас Парижа (CUP).

Интересно, что на идею Аль-Хелаифи о необходимости построить новый ультрасовременный стадион для «Пари Сен-Жермен» уже откликнулась председатель регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс. 56-летняя чиновница уже разослала факсы всем мэрам городов, чье население превышает 10 тысяч человек, с целью начать обсуждение того, как «открыть все возможности для строительства стадиона за пределами Парижа».

«Я уверена, что место ПСЖ на «Парк де Пренс», но со мной связался президент клуба для оценки других площадок в Иль-де-Франс. Нам интересен участок земли площадью 50 гектаров вблизи дорог и общественного транспорта, на котором можно разместить стадион и гостиничную инфраструктуру. По этой причине мы просим мэров городов, которые имеют достаточные земельные запасы или пригодные для застройки пустыри и заинтересованы в строительстве связаться с нами для обсуждения деталей до 16 марта», – заявила Пекресс.

На текущий момент на призыв Пекресс уже отреагировали некоторые чиновники. В частности, известно, что мэр города Мезон-Лаффит Жак Мьяр сообщил, что у него в разработке уже есть проект строительства городского ипподрома, а его коллега из города Сен-Жермен-ан-Ле Арно Перикар заявил, что речь идет об «очень деликатной теме».

Нашло заявление Пекресс и явных критиков. Против идеи чиновницы прогнозируемо выступил первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар, который публично заявил, что у ПСЖ уже есть стадион, который нуждается в ремонте и внимании, для чего всем заинтересованным сторонам нужно работать сообща, а не «стрелять в спину» властям Парижа.

Пекресс, в свою очередь, заявила о замораживании вопроса по поиску места для строительства новой арены для «Пари Сен-Жермен», однако отказалась вмешиваться в конфликт клуба и Парижского городского совета, подчеркнув, что «не несет ответственности за отношения столичных чиновников с руководителями и собственниками клуба».

Грегуар и здесь не оставил реплики Пекресс без ответа, заявив следующее: «Выступать в прессе, даже не предупредив нас по этому поводу, сомнительное достижение... У любого из нас могут возникнуть трудности с концессионером или делегатом, но я бы не стал высказывать какие-то свои сомнения по этому поводу публично».

Getty Images/Global Images Ukraine

Как бы там ни было, а склоки между чиновниками абсолютно не изменили позиции и настроя у боссов ПСЖ. Усугубляет ситуацию, если так можно выразиться, и тот факт, что в конце минувшего года катарские владельцы «Пари Сен-Жемен» продали 12,5% акций клуба американскому инвестиционному фонду Arctos Partners LP. Уже тогда в официальном коммюнике было заявлено, что новый миноритарный владелец парижан будет помогать клубу в реализации плана реконструкции стадиона.

Но после детального изучения ситуации эксперты Arctos Partners LP пришли к выводу, что «Парк де Пренс» больше не подходит для клуба, который стремится расти и развиваться, особенно с учетом того, что спортивная арена находится в районе, где городское планирование не может подвергаться существенным изменениям. Отсюда и пошла идея о строительстве нового стадиона, под который сперва нужно найти большой кусок земли неподалеку от столицы Франции.

Прямо сейчас у руководства «Пари Сен-Жермен» на рассмотрении есть несколько проектов, предложенных американским инвестиционным фондом, в которых содержатся конкретные описания решений по созданию выгодной модели экономической деятельности как на стадионе, так и за его пределами. В частности, в Arctos Partners LP заинтересованы в постройке вокруг потенциально новой арены ПСЖ гостиниц, ресторанов, спортивных залов, офисов, парков, фан-зоны, которая будет функционировать в дни матчей, а также торгового центра и организации масштабных сезонных мероприятий (например, в зимнее время года – катка).

Очевидно, что «Парк де Пренс» вряд ли может удовлетворить все текущие амбиции инвесторов «Пари Сен-Жермен», что в совокупности с категорической позицией Парижского городского совета по поводу нежелания продавать арену футбольному клубу и ставит под сомнение выступления «красно-синих» на культовой арене в среднесрочной перспективе. С другой стороны, а как иначе может сложиться этот пазл, когда одна сторона действует исключительно в своих политических интересах, а другая – категорически нацелена на возможностях получения максимальной выгоды в будущем? Вот и получается, что старый добрый «Парк де Пренс» просто оказался жертвой в конфликте интересов, где, очевидно, так и не найдется места для компромиссов…