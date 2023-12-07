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  4. Владельцы ПСЖ продали часть клуба американскому инвестору
Франция
07 декабря 2023, 16:11 |
259
0

Владельцы ПСЖ продали часть клуба американскому инвестору

Теперь около 12% ПСЖ принадлежат американскому фонду

07 декабря 2023, 16:11 |
259
0
Владельцы ПСЖ продали часть клуба американскому инвестору
Getty Images/Global Images Ukraine

Катарские владельцы французского ПСЖ Qatar Sports Investments объявили о продаже 12,5% акций клуба американскому инвестиционному фонду Arctos Sports Partners.

Сумма сделки не раскрывается, однако весь клуб оценивается в 4,2 миллиарда евро. Катарцы приобрели парижан в 2011 году за 70 миллионов евро.

Сообщается, что новые акционеры будут помогать клубу в реализации плана реконструкции стадиона.

ПСЖ при катарских владельцах превратился в доминирующую силу в Лиге 1, однако главную задачу – выиграть Лигу чемпионов – выполнить пока не удается.

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ПСЖ чемпионат Франции по футболу
Источник BBC
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