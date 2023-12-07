Владельцы ПСЖ продали часть клуба американскому инвестору
Теперь около 12% ПСЖ принадлежат американскому фонду
Катарские владельцы французского ПСЖ Qatar Sports Investments объявили о продаже 12,5% акций клуба американскому инвестиционному фонду Arctos Sports Partners.
Сумма сделки не раскрывается, однако весь клуб оценивается в 4,2 миллиарда евро. Катарцы приобрели парижан в 2011 году за 70 миллионов евро.
Сообщается, что новые акционеры будут помогать клубу в реализации плана реконструкции стадиона.
ПСЖ при катарских владельцах превратился в доминирующую силу в Лиге 1, однако главную задачу – выиграть Лигу чемпионов – выполнить пока не удается.
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