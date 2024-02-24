От Динамо до СК Днепр-1: евровесенние вздохи-чаяния

«Швейцарская» система еврокубков, которая будет внедрена в следующем сезоне, как-то нивелирует сам термин «евровесная». И в текущем евросезоне о ней в нынешнем значении этого понятия мы можем поговорить чуть ли не в последний раз.

Весна еще формально не наступила (хотя температура воздуха на большей части Украины во второй половине февраля вполне весенняя), но украинские клубы уже избавились от еврокубковой головной боли. Оспорить то, что это больше боль, чем предмет для гордости (ну, кроме Лиги чемпионов, где есть возможность заработать звонкую и очень нужную копеечку), можно, да стоит ли? Вызванная действиями агрессора сложная логистика отнюдь не способствует нашему победному продвижению по европейским стадионам. Критикуя наших европосланников, об этом важнейшем факторе мы часто забываем.

Между пылкими симпатизантами «Динамо» и «Шахтера» острые споры не утихают и тогда, когда клубы не противостоят друг другу, а играют в Европе (даже, когда играет только один из них!). Такое впечатление, что в сознании болельщиков их любимцы играют не против «Бешикташа» или «Порту», ​​а именно против внутреннего соперника, какие бы буквы ни светились на табло. И вот киевляне подтравливают дончан: дескать, продемонстрировали свой настоящий класс с «Марселем». Оппоненты же не преминут ответить: «А когда, мол, киевляне выходили в евровесну?». В ответ слышат: «Выходили больше по сравнению с любым украинским клубом вообще и с «Шахтером» в частности». Споры несколько напоминают детскую возню в песочнице, но одновременно придают элементы нормальности (именно так!) нашему крайне тяжелому настоящему. Перегибают ли дискусанты иногда палку? Не без того, но во время горячей фазы спора сплошь и рядом вспоминают о благодарности ВСУ (ну, если спорщики, собственно, не являются пророссийскими ботами, которые не гнушаются грязным заболотным серебряником) за саму возможность спорить на футбольную тему относительно украинских клубов.

Собственно, «Динамо» попробовало на вкус выход не то, что в евровесну, а скорее во вторую половину еврозимы, уже в дебютном сезоне в еврокубках (1965/66). Официальные игры в январе тогда были для наших клубов в диковинку (да и теперь таковыми являются, про грядущую реформу еврокубков и январские евроматчи у нас пока как-то мало говорят), а в соперниках был тогдашний еврогранд «Селтик». Стоило ли говорить о шансах? «Шахтер» мы впервые увидели в евровесне в 1984 г. (не смогли тогда горняки одолеть «Порту»), а во второй раз уже в ХХІ ст. «Днепр» дебютировал в евровесне в 1985 г. «Металлист» стал чуть ли не завсегдатаем евровесенних баталий на грани нулевых и 2010-х гг. «Черноморец» открыл новую для себя еврокубковую нишу в середине 2010-х, а СК «Днепр-1» встретил позднюю зиму в Европе в прошлом году. Самый продуктивный в евровесеннем контексте период для украинских клубов – 2010-е. Едва ли не четверть сотни украинских представительств в весенней части еврокубков в течение десятилетия! Тогда и киевляне, и дончане, и днепряне, и харьковчане регулярно чувствовали евровесеннее дыхание, да и одесситы испробовали вкус евровесны.

Вроде бы, с тех пор и не так много времени прошло, но как много у нас всего изменилось! С нынешних позиций как-то слабо верится в то, что тучность тех футбольных времен для украинских клубов быстро вернется. Путь к ренессансу представляется уж слишком постепенным. Что может придать ему скорости? Ну, о главном условии что и говорить. Без него любое развитие чего-либо в Украине невозможно. Победа в битве с кровавым супостатом – обязательная предпосылка, но недостаточная. Развитию наших клубов могут помочь и такие обстоятельства: промоушн украинской премьер-лиги в Европе (наших соотечественников – потенциальных телезрителей – в Старом Свете ныне немало, есть работа для Андрея Шевченко и его команды) квалификация нашей национальной команды на Euro-24, а также успех наших легионеров за рубежом. Как таковой моды на украинцев в топ-чемпионатах (и топ-клубах не из топ-чемпионатов) пока нет, однако эта цель, по-моему, вполне достижима. А примеры Зинченко, Лунина, Довбика, Трубина, Забарного, Миколенко, Цыганкова для нынешней молодежи, играющей в украинских клубах, – стимул настойчивее работать и совершенствоваться. Актуальная острая конкуренция во внутреннем чемпионате, появление (а кое-где и возрождение), несмотря на все барьеры, что воздвигает суровое настоящее и коварный враг, амбициозных футбольных проектов, словно контуры того, каким будет наш клубный футбол в послевоенное время. И контуры, чего там, рельефные.

…А настоящая евровесна на нашу улицу обязательно придет! И не только футбольная!

Алексей РЫЖКОВ