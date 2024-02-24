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  4. Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Германия
24 февраля 2024, 22:28 |
2130
2

Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба

Именитый наставник хочет тренировать «Реал»

24 февраля 2024, 22:28 |
2130
2
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо продолжает демонстрировать выдающиеся результаты в Бундеслиге.

Чаще всего Алонсо в последнее время сватают в «Ливерпуль» и «Баварию», у которых будет вакантное место главного тренера следующим летом. Однако сообщается, что сам Алонсо готов отказаться от этих предложений и будет тренировать «Байер» в следующем сезоне.

Алонсо мечтает стать наставником мадридского «Реала», за который в свое время отыграл пять сезонов. «Реал» тоже проявляет интерес к Алонсо, у «галактикос» есть действующий контракт с Карло Анчелотти до лета 2026 года и как раз тогда вполне вероятно, что Хаби вернется в Мадрид.

Ранее сообщалось, что представители «Ливерпуля» уже контактировали с Алонсо.

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Бавария Ливерпуль Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо Байер
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Комментарии 2
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PUMA
Не нужен Реалу тренер по типу Хаби Алонсо.Реал это больше про креатив и импровизацию,системные тренеры им не подходят 
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+1
Pavel_i_CO
От журналюги розганяють цю муть, а Алонсо повинен здобути історичне чемпіонство для Леверкузена!!
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0
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