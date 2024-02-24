Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо продолжает демонстрировать выдающиеся результаты в Бундеслиге.

Чаще всего Алонсо в последнее время сватают в «Ливерпуль» и «Баварию», у которых будет вакантное место главного тренера следующим летом. Однако сообщается, что сам Алонсо готов отказаться от этих предложений и будет тренировать «Байер» в следующем сезоне.

Алонсо мечтает стать наставником мадридского «Реала», за который в свое время отыграл пять сезонов. «Реал» тоже проявляет интерес к Алонсо, у «галактикос» есть действующий контракт с Карло Анчелотти до лета 2026 года и как раз тогда вполне вероятно, что Хаби вернется в Мадрид.

Ранее сообщалось, что представители «Ливерпуля» уже контактировали с Алонсо.