Артур МИКИТИШИН: «Гол с пенальти придал Кривбассу уверенности»

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал разгромную победу над черкасским ЛНЗ (3:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Артур, какие эмоции после матча?

– Все замечательно, мы продемонстрировали хороший футбол. Первый тайм получился напряженный, команды долгое время присматривались друг к другу. Но мы забили гол с пенальти, это нам придало уверенности, поэтому уже после перерыва сыграли значительно лучше, чем соперник. Спасибо всем партнерам за хорошую работу.

– Твое возвращение в «Кривбасс» получилось триумфальным?

– Да, очень рад, что вернулся. Хочу помогать команде, как и она мне. У нас все хорошо: коллектив, позитивная атмосфера. Будем стараться радовать наших болельщиков и в дальнейшем.

– На чем акцентировал внимание Юрий Вернидуб в перерыве игры?

– Просил не останавливаться, а продолжать играть в футбол. Подкорректировали некоторые ошибки и вышли на второй тайм с новыми силами.

– У тебя также были моменты, чтобы отличиться. Обидно, что не удалось забить?

– Разве что немного. Все играем на команду. Самое главное, чтобы «Кривбасс» одерживал победы, а голы придут.

– Первые эмоции после гола Кузыка?

– Какая хорошая передача...