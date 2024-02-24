Артур МИКИТИШИН: «Гол с пенальти придал Кривбассу уверенности»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над ЛНЗ
Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал разгромную победу над черкасским ЛНЗ (3:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Артур, какие эмоции после матча?
– Все замечательно, мы продемонстрировали хороший футбол. Первый тайм получился напряженный, команды долгое время присматривались друг к другу. Но мы забили гол с пенальти, это нам придало уверенности, поэтому уже после перерыва сыграли значительно лучше, чем соперник. Спасибо всем партнерам за хорошую работу.
– Твое возвращение в «Кривбасс» получилось триумфальным?
– Да, очень рад, что вернулся. Хочу помогать команде, как и она мне. У нас все хорошо: коллектив, позитивная атмосфера. Будем стараться радовать наших болельщиков и в дальнейшем.
– На чем акцентировал внимание Юрий Вернидуб в перерыве игры?
– Просил не останавливаться, а продолжать играть в футбол. Подкорректировали некоторые ошибки и вышли на второй тайм с новыми силами.
– У тебя также были моменты, чтобы отличиться. Обидно, что не удалось забить?
– Разве что немного. Все играем на команду. Самое главное, чтобы «Кривбасс» одерживал победы, а голы придут.
– Первые эмоции после гола Кузыка?
– Какая хорошая передача...
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о футбольной евровесне
Поединок пройдет 25 февраля в 15:30 в Киеве