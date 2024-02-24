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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 22:09 | Обновлено 24 февраля 2024, 22:35
116
0

Артур МИКИТИШИН: «Гол с пенальти придал Кривбассу уверенности»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над ЛНЗ

24 февраля 2024, 22:09 | Обновлено 24 февраля 2024, 22:35
116
0
Артур МИКИТИШИН: «Гол с пенальти придал Кривбассу уверенности»
ФК Кривбасс. Артур Микитиш

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал разгромную победу над черкасским ЛНЗ (3:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Артур, какие эмоции после матча?

– Все замечательно, мы продемонстрировали хороший футбол. Первый тайм получился напряженный, команды долгое время присматривались друг к другу. Но мы забили гол с пенальти, это нам придало уверенности, поэтому уже после перерыва сыграли значительно лучше, чем соперник. Спасибо всем партнерам за хорошую работу.

– Твое возвращение в «Кривбасс» получилось триумфальным?

– Да, очень рад, что вернулся. Хочу помогать команде, как и она мне. У нас все хорошо: коллектив, позитивная атмосфера. Будем стараться радовать наших болельщиков и в дальнейшем.

– На чем акцентировал внимание Юрий Вернидуб в перерыве игры?

– Просил не останавливаться, а продолжать играть в футбол. Подкорректировали некоторые ошибки и вышли на второй тайм с новыми силами.

– У тебя также были моменты, чтобы отличиться. Обидно, что не удалось забить?

– Разве что немного. Все играем на команду. Самое главное, чтобы «Кривбасс» одерживал победы, а голы придут.

– Первые эмоции после гола Кузыка?

– Какая хорошая передача...

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Источник ФК Кривбасс
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