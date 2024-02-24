Хрвое ИЛИЧ: «Победу над ЛНЗ посвящаем нашему президенту»

Хорватский полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич прокомментировал разгромную победу над черкасской ЛНЗ (3:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Хрвое, поздравляем с уверенной победой. Результат по делу?

– Спасибо! Мы с первых минут матча играли хорошо, забили три замечательных мяча. Разобрали соперника и хорошо подготовились к игре. Тренеры нас настраивали только на победу. Все по делу. Набрали три очка, которые помогут нам в борьбе за высокие места.

– Нервничал ли перед пробитием пенальти?

– Немного было такое. Но на сборах в Испании я уже дважды пробивал пенальти и забивал. Делал это уверенно. Да, это был официальный матч, тем не менее, все удалось хорошо. Главное, что забил. Надеюсь, в дальнейшем продолжу помогать «Кривбассу» набирать очки.

– Какими были твои эмоции после гола Кузыка? Это вау?

– Честно говоря, действительно, вау. Думаю, вау, было у всех, кто находился на стадионе, и у соперника также. Кузык уже неоднократно забивал подобные мячи, в том числе на тренировках. Его удары с левой – действительно мощное оружие.

– «Кривбасс» победил на день рождения президента клуба. Константин Караманиц празднует 48-летие. Наверное, лучшего подарка не найти?

– Да, эту победу посвящаем нашему президенту. Он – замечательный президент, эта победа для него. Будем продолжать в будущем радовать его качественной игрой и положительными результатами. Константин Федорович, с днем рождения!