ФОТО. Звездный бразилец разбил голову до крови в матче Ман Юнайтед в АПЛ
24 февраля «красные дьяволы» проиграли «Фулхэму» со счетом 1:2, Каземиро отыграл 53 минуты
24 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Звездный бразильский опорный полузащитник Каземиро вышел в стартовом составе «дьяволов».
В одном из эпизодов бразилец столкнулся головой с игроком Харрисоном Ридом и разбил ее до крови. На 53-й минуте футболист был вынужден покинуть поле.
Вместо Каземиро на поле появился Стив Мактоминей.
В текущем сезоне на счету бразильского полузащитника 17 матчей, 4 гола и 2 асисста.
ФОТО. Звездный бразилец разбил голову до крови в матче Ман Юнайтед в АПЛ
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