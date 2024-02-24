24 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Звездный бразильский опорный полузащитник Каземиро вышел в стартовом составе «дьяволов».

В одном из эпизодов бразилец столкнулся головой с игроком Харрисоном Ридом и разбил ее до крови. На 53-й минуте футболист был вынужден покинуть поле.

Вместо Каземиро на поле появился Стив Мактоминей.

В текущем сезоне на счету бразильского полузащитника 17 матчей, 4 гола и 2 асисста.

ФОТО. Звездный бразилец разбил голову до крови в матче Ман Юнайтед в АПЛ