У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде

18-летнему испанскому голкиперу Франу Гонсалесу прогнозируют большое будущее в «Реале».

Вратарь выступает за молодежную команду «галактикос», которую возглавляет Альваро Арбелоа. Сообщается, что игрока высоко ценят в Мадриде и видят в нем будущего первого номера команды.

За игрой Франа Гонсалеса часто лично наблюдает главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который в восторге от развития испанца.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может присоединиться к Роналду. Украинцу предлагают невероятную зарплату.