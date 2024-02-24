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Испания
24 февраля 2024, 20:49 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:45
2442
0

У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде

Фран Гонсалес в будущем может стать первым номером «галактикос»

24 февраля 2024, 20:49 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:45
2442
0
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
ФК Реал Мадрид. Фран Гонсалес

18-летнему испанскому голкиперу Франу Гонсалесу прогнозируют большое будущее в «Реале».

Вратарь выступает за молодежную команду «галактикос», которую возглавляет Альваро Арбелоа. Сообщается, что игрока высоко ценят в Мадриде и видят в нем будущего первого номера команды.

За игрой Франа Гонсалеса часто лично наблюдает главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который в восторге от развития испанца.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может присоединиться к Роналду. Украинцу предлагают невероятную зарплату.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Карло Анчелотти
Источник Realmadridexclusivo
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