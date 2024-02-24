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  4. У кого 8.3? Стала известна оценка Миколенко за игру с Брайтоном Де Дзерби
Англия
24 февраля 2024, 20:26 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:46
2563
2

У кого 8.3? Стала известна оценка Миколенко за игру с Брайтоном Де Дзерби

Команды сыграли вничью 1:1

24 февраля 2024, 20:26 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:46
2563
2
У кого 8.3? Стала известна оценка Миколенко за игру с Брайтоном Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брайтон» и «Эвертон».

Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». Команды расписали ничью – 1:1.

За «ирисок» в стартовом составе традиционно сыграл защитник Виталий Миколенко. За свой матч украинец получил от статистического портала WhoScored оценку 6.4 балла.

Главным героем матча стал защитник «чаек» Льюис Данк, вырвавший для «Брайтона» ничью на 90+5 минуте. Данк получил от WhoScored самую высокую оценку за этот поединок – 8.3 балла.

Оценки матча Брайтон – Эвертон от WhoScored

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WhoScored лучший игрок Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Брайтон Брайтон - Эвертон оценки
Источник Sport.ua
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Kamon
Опять ничья, обидно пропустили на 95 минуте 
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