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Украина. Первая лига
24 февраля 2024, 18:35 | Обновлено 24 февраля 2024, 18:37
156
0

Бразильский легионер, покинувший Полесье, близок к переходу в Карпаты

Ариэльсон может вернуться в Украину

24 февраля 2024, 18:35 | Обновлено 24 февраля 2024, 18:37
156
0
Бразильский легионер, покинувший Полесье, близок к переходу в Карпаты
ФК Полесье. Ариэльсон

19-летний бразильский нападающий Ариэльсон может перейти во львовские «Карпаты».

Недавно Ариэльсон покинул житомирское «Полесье» и вернулся в Бразилию, ведь права на игрока принадлежат именно представителю местного чемпионата – «Крузейро».

Однако на родине Ариэльсон долго не задержится. Игрок дал согласие на переход в «Карпаты», которые уже давно проявляли к нему интерес.

Сообщается, что во львовский клуб бразилец перейдет на правах аренды.

В нынешнем сезоне Ариэльсон сыграл за «Полесье» 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи.

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Полесье Житомир Ариэльсон Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Крузейро
Источник Zorya Londonsk
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