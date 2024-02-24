Бразильский легионер, покинувший Полесье, близок к переходу в Карпаты

19-летний бразильский нападающий Ариэльсон может перейти во львовские «Карпаты».

Недавно Ариэльсон покинул житомирское «Полесье» и вернулся в Бразилию, ведь права на игрока принадлежат именно представителю местного чемпионата – «Крузейро».

Однако на родине Ариэльсон долго не задержится. Игрок дал согласие на переход в «Карпаты», которые уже давно проявляли к нему интерес.

Сообщается, что во львовский клуб бразилец перейдет на правах аренды.

В нынешнем сезоне Ариэльсон сыграл за «Полесье» 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи.