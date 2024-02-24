Бразильский легионер, покинувший Полесье, близок к переходу в Карпаты
Ариэльсон может вернуться в Украину
19-летний бразильский нападающий Ариэльсон может перейти во львовские «Карпаты».
Недавно Ариэльсон покинул житомирское «Полесье» и вернулся в Бразилию, ведь права на игрока принадлежат именно представителю местного чемпионата – «Крузейро».
Однако на родине Ариэльсон долго не задержится. Игрок дал согласие на переход в «Карпаты», которые уже давно проявляли к нему интерес.
Сообщается, что во львовский клуб бразилец перейдет на правах аренды.
В нынешнем сезоне Ариэльсон сыграл за «Полесье» 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи.
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