Назревает скандал? Севилья накануне матча пожаловалась Ла Лиге на Реал

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В преддверии матча «Реал» на своем официальном телеканале опубликовал сюжет с подборкой ошибок главного арбитра предстоящего поединка Исидро Диаса де Мери. Это не понравилось руководству «Севильи», которое подало жалобу на «сливочных», поскольку считает такие действия давлением на арбитров матча и подрывом их имиджа, которое наносит серьезный ущерб испанскому футболу и ставит под сомнение честность турнира.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от этой игры.