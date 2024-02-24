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  4. Назревает скандал? Севилья накануне матча пожаловалась Ла Лиге на Реал
Испания
24 февраля 2024, 17:44 |
1650
0

Назревает скандал? Севилья накануне матча пожаловалась Ла Лиге на Реал

Мадридский клуб опубликовал видео с ошибками главного арбитра матча

24 февраля 2024, 17:44 |
1650
0
Назревает скандал? Севилья накануне матча пожаловалась Ла Лиге на Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Севилья

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В преддверии матча «Реал» на своем официальном телеканале опубликовал сюжет с подборкой ошибок главного арбитра предстоящего поединка Исидро Диаса де Мери. Это не понравилось руководству «Севильи», которое подало жалобу на «сливочных», поскольку считает такие действия давлением на арбитров матча и подрывом их имиджа, которое наносит серьезный ущерб испанскому футболу и ставит под сомнение честность турнира.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от этой игры.

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Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Севилья судьи (арбитры)
Источник ФК Севилья
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