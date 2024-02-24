Анчелотти высказался о матче против Севильи. Кто будет первым номером?

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об этом матче.

«Завтра нам нужно набрать очки, надо воспользоваться преимуществом. Мы хорошо работали в последнее время и должны показать лучшую свою версию.

У нас сейчас есть преимущество над другими соперниками. Ла Лига пока что в наших руках и каждая игра очень важна. Когда мы достигнем отметки в 80 очков – будем ближе к титулу.

Анчелотти вторую пресс-конференцию подряд не упоминал о вратарях. По прогнозам многочисленных испанских СМИ, в старте сыграет Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть Куртуа в старте на решающий отрезок сезона.