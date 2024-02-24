Анчелотти высказался о матче против Севильи. Кто будет первым номером?
Сливочные завтра сыграют домашний матч Ла Лиги
В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об этом матче.
«Завтра нам нужно набрать очки, надо воспользоваться преимуществом. Мы хорошо работали в последнее время и должны показать лучшую свою версию.
У нас сейчас есть преимущество над другими соперниками. Ла Лига пока что в наших руках и каждая игра очень важна. Когда мы достигнем отметки в 80 очков – будем ближе к титулу.
Анчелотти вторую пресс-конференцию подряд не упоминал о вратарях. По прогнозам многочисленных испанских СМИ, в старте сыграет Андрей Лунин.
Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть Куртуа в старте на решающий отрезок сезона.
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