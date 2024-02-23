Анчелотти хочет видеть Куртуа в стартовом составе на решающий отрезок сезон
Наставник «сливочных» выпустит бельгийца, когда врачи дадут добро и сам голкипер попросит об этом
Многолетний основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа в среду вернулся к тренировкам с общей группой.
По информации испанской прессы, уверенность руководства команды в голкипере настолько велика, а его самочувствие настолько хорошее, что все уверены в том, что смогут увидеть бельгийца в основном составе после мартовского перерыва на матчи сборных. То есть в конце апреля и в мае, когда будут разыграны титулы Ла Лиги и Лиги чемпионов.
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти выпустит Куртуа, когда врачи дадут добро и когда сам голкипер попросит об этом.
Сообщается, что Тибо также не хочет, чтобы Андрей Лунин или Кепа Аррисабалага беспокоились за место в воротах. Куртуа больше всего следит за украинцем, постоянно дает ему советы, подбадривает его и защищает, когда Лунина критикуют.
Отметим, что Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку и мениск 10 августа прошлого года на тренировке. На данный момент он продолжает интенсивные занятия в тренажерном зале и в бассейне.
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