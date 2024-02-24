17-летний сын новоиспеченного президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан показывает удачную игру за молодежную команду «Уотфорда» U-17.

Украинец забил один из лучших голов академии «Уотфорда» в январе. Шевченко показал классный дриблинг и мощно пробил с линии штрафной в матче против клуба «Миллуолл» U-17.

Ранее Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.

ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов «Уотфорда» в январе