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Англия
24 февраля 2024, 17:18 | Обновлено 24 февраля 2024, 17:29
2793
1

ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе

Молодой украинец продолжает разрывать Англию

24 февраля 2024, 17:18 | Обновлено 24 февраля 2024, 17:29
2793
1
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко (слева)

17-летний сын новоиспеченного президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан показывает удачную игру за молодежную команду «Уотфорда» U-17.

Украинец забил один из лучших голов академии «Уотфорда» в январе. Шевченко показал классный дриблинг и мощно пробил с линии штрафной в матче против клуба «Миллуолл» U-17.

Ранее Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.

ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов «Уотфорда» в январе

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Источник Sport.ua
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Dimitri Xizanishvili
щодня про нього пишіть, може Андрійко похвалить редактора
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