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  4. Лунину дали совет относительно игры с легендой Реала. У Андрея есть план
Испания
24 февраля 2024, 16:43 |
618
0

Лунину дали совет относительно игры с легендой Реала. У Андрея есть план

Украинец готов отбить возможный пенальти от Серхио Рамоса

24 февраля 2024, 16:43 |
618
0
Лунину дали совет относительно игры с легендой Реала. У Андрея есть план
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Украинский вратарь Андрей Лунин подготовился к этому матчу и дополнительно отработал пенальти.

Несколько партнеров по команде сообщили Лунину, что в случае пенальти стоит ждать удар паненкой от легенды «Реала» Серхио Рамоса, который сейчас защищает цвета «Севильи». В связи с этим Андрей не будет преждевременно угадывать направление удара, а будет реагировать уже непосредственно по удару Рамоса.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от этой игры.

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Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Севилья
Источник DefensaCentral
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