Лунину дали совет относительно игры с легендой Реала. У Андрея есть план
Украинец готов отбить возможный пенальти от Серхио Рамоса
В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Украинский вратарь Андрей Лунин подготовился к этому матчу и дополнительно отработал пенальти.
Несколько партнеров по команде сообщили Лунину, что в случае пенальти стоит ждать удар паненкой от легенды «Реала» Серхио Рамоса, который сейчас защищает цвета «Севильи». В связи с этим Андрей не будет преждевременно угадывать направление удара, а будет реагировать уже непосредственно по удару Рамоса.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от этой игры.
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