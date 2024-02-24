Лунину дали совет относительно игры с легендой Реала. У Андрея есть план

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Украинский вратарь Андрей Лунин подготовился к этому матчу и дополнительно отработал пенальти.

Несколько партнеров по команде сообщили Лунину, что в случае пенальти стоит ждать удар паненкой от легенды «Реала» Серхио Рамоса, который сейчас защищает цвета «Севильи». В связи с этим Андрей не будет преждевременно угадывать направление удара, а будет реагировать уже непосредственно по удару Рамоса.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от этой игры.