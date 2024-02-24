Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности

Бывший центральный защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри назвал лучшего, на его взгляд, футболиста современности.

Свой выбор ныне 43-летний экс-игрок остановил на бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который сейчас выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Мне придется разочаровать пару человек, но я сделаю выбор в пользу Роналду. Когда речь заходит о, возможно, лучших игроках в истории, то это Криштиану и Месси, но Роналду должен быть в моей команде.

Он является отличным примером для молодежи, потому что забивал и отлично проявлял себя не только в Англии, но и в других странах. И по-прежнему добивался больших успехов – это поразительно.

Считаю, что Премьер-лига – лучший чемпионат в мире. Так было последние 20 лет и так будет впредь. Где бы Роналду ни был, он являлся одним из лучших и продолжал забивать. Поэтому он главный пример для молодых игроков», – заявил Терри.

Ранее сообщалось, что Роналду засунул шарф «Аль-Хиляля» в шорты и выкинул обратно фанатам.