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Англия
24 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 24 февраля 2024, 14:25
617
0

Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности

5-кратный чемпион Англии сделал выбор и его обосновал

24 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 24 февраля 2024, 14:25
617
0
Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

Бывший центральный защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри назвал лучшего, на его взгляд, футболиста современности.

Свой выбор ныне 43-летний экс-игрок остановил на бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который сейчас выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Мне придется разочаровать пару человек, но я сделаю выбор в пользу Роналду. Когда речь заходит о, возможно, лучших игроках в истории, то это Криштиану и Месси, но Роналду должен быть в моей команде.

Он является отличным примером для молодежи, потому что забивал и отлично проявлял себя не только в Англии, но и в других странах. И по-прежнему добивался больших успехов – это поразительно.

Считаю, что Премьер-лига – лучший чемпионат в мире. Так было последние 20 лет и так будет впредь. Где бы Роналду ни был, он являлся одним из лучших и продолжал забивать. Поэтому он главный пример для молодых игроков», – заявил Терри.

Ранее сообщалось, что Роналду засунул шарф «Аль-Хиляля» в шорты и выкинул обратно фанатам.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Джон Терри
Источник Sportskeeda
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