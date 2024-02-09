Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду засунул шарф Аль-Хиляля в шорты и выкинул обратно фанатам
Саудовская Аравия
09 февраля 2024, 15:48 |
1610
0

ВИДЕО. Роналду засунул шарф Аль-Хиляля в шорты и выкинул обратно фанатам

8 февраля состоялся финальный матч товарищеского турнира в Эр-Рияде

09 февраля 2024, 15:48 |
1610
0
ВИДЕО. Роналду засунул шарф Аль-Хиляля в шорты и выкинул обратно фанатам
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

8 февраля состоялся последний поединок товарищеского турнира в Саудовской Аравии под названием Riyadh Season между командами Эр-Рияда «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «лидеров».

Звездный 39-летний португальский форвард всемирного клуба Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Голевыми действиями португалец не отличился, но зато получил желтую карточку на 53-й.

После завершения встречи КриРо уходил в подтрибунное помещение, а болельщики «Аль-Хилаля» кинули в него шарфы своего клуба.

Криштиану поднял один из них, засунул его себе в шорты и несколько секунд имитировал вытирающие движения, а затем выбросил шарф обратно в сторону фанов.

ВИДЕО. Роналду засунул шарф Аль-Хиляля в шорты и выкинул обратно фанатам

По теме:
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Металлист 1925 – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Четвертьфиналистка Australian Open 2024 пожаловалась на ставочников
видео Криштиану Роналду фанаты болельщики Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Герой Украины
Война | 09 февраля 2024, 14:28 18
ВИДЕО. Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Герой Украины
ВИДЕО. Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Герой Украины

В четверг Залужный покинул должность главнокомандующего ВСУ

Украинцы на месте. Заявка Жироны на матч с Реалом в Ла Лиге
Футбол | 09 февраля 2024, 15:05 0
Украинцы на месте. Заявка Жироны на матч с Реалом в Ла Лиге
Украинцы на месте. Заявка Жироны на матч с Реалом в Ла Лиге

Довбик получит возможность выйти на поле

Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 09.02.2024, 11:35
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Футбол | 08.02.2024, 17:41
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Футбол | 08.02.2024, 18:23
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
07.02.2024, 19:24 1
Бокс
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
08.02.2024, 23:02 6
Хоккей
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
08.02.2024, 19:41 108
Футбол
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
07.02.2024, 19:35 13
Биатлон
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 5
Футбол
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
07.02.2024, 16:35
Футбол
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
07.02.2024, 19:16
Зимние виды
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем