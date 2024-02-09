8 февраля состоялся последний поединок товарищеского турнира в Саудовской Аравии под названием Riyadh Season между командами Эр-Рияда «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «лидеров».

Звездный 39-летний португальский форвард всемирного клуба Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Голевыми действиями португалец не отличился, но зато получил желтую карточку на 53-й.

После завершения встречи КриРо уходил в подтрибунное помещение, а болельщики «Аль-Хилаля» кинули в него шарфы своего клуба.

Криштиану поднял один из них, засунул его себе в шорты и несколько секунд имитировал вытирающие движения, а затем выбросил шарф обратно в сторону фанов.

ВИДЕО. Роналду засунул шарф Аль-Хиляля в шорты и выкинул обратно фанатам