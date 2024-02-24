«Лучший в истории Шахтер». Срна рассказал о рецепте успеха клуба
Хорватский специалист – о перспективе дончан
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказал мнение о будущем, в котором у донецкого клуба будет лучшая в истории команда.
«Мы уже очень близки к этому. Мы серьезно работаем над тем, чтобы собрать лучший в истории «Шахтер». Чтобы это произошло, нам нужно еще три-четыре усиления. И мы не остановимся на подкреплении.
Мы уже играем в исключительно качественный по самым высоким европейским меркам футбол. В Лиге чемпионов нас никто не переиграл.
Команда моих времен показывала отличные результаты, но эта команда сильнее и, несомненно, имеет больше характера, чем мы. Условия, в которых они живут и тренируются, и условия моего времени – это небо и земля.
Эти ребята так настроены в каждой игре дать украинцам возможность хотя бы на 90 минут забыть о войне, что я даже не могу вам этого описать», – заявил Дарио Срна.
Ранее эксперт назвал причины поражения «Шахтера» в гостях у «Марселя» в ответном матче плей-офф Лиги Европы.
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