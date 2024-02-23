Эксперт назвал причины поражения Шахтера в гостях у Марселя

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился впечатлениями от второй встречи «Марселя» и «Шахтера» (3:1) в первом раунде плей-офф Лиги Европы:

– Победу «Марселя» следует признать заслуженной. Кстати, я перед матчем в своих прогнозах оценивал выше шансы французского гранда - 60 на 40...

Да, дончане забили быстрый мяч и ради справедливости, следует уточнить, с сомнительного пенальти. Однако уже где-то в середине первого тайма чувствовалось, что у «Шахтера» нет запаса прочности, что функциональная подготовка хромает... Я всегда подчеркивал: «Мышцы не обмануть»...

Похожая картина прослеживалась и после 60-й минуты... Вот здесь сказался недостаток тренерского опыта у наставника гостей Марино Пушича, который в отличие от своего французского коллеги, явно опоздал с проведением замен. Потому что одно дело быть рулевым и совсем другое - ассистентом ...

Хотя бросалось в глаза, что неудачно действуют Артем Бондаренко и Иракли Азаров, что безынициативный Александр Зубков, что из последних сил держится Тарас Степаненко... А усталость привела к потере концентрации и ошибкам, которые хозяева мастерски реализовывали.

Но хуже всего, что я не увидел за счет чего «горняки» собирались брать верх, хотя марсельцы ничего необычного не продемонстрировали. Чувствовалось, что хозяева еще не в оптимальной спортивной форме и их длительная безвыигрышная серия была не случайной. И лишь вчера, лед, наконец, тронулся не без помощи «Шахтера»...

Ранее оценку матчу «Марсель» – «Шахтер» дал полузащитник «горняков» Георгий Судаков.