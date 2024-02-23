СУДАКОВ: «Тренер сказал, что мы заслуженно не добыли результат»
Игрок «Шахтера» – о матче с «Марселем»
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков дал оценку выступлению команды в еврокубках нынешнего сезона.
«Горняки», напомним, завершили свою кампанию после гостевого поражения со счетом 1:3 от «Марселя» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы.
«Это был трудный путь. Мы начали неудачно, но потом за счет нашего командного духа мы получили хорошее достижение - вышли из довольно сложной группы [Лиги чемпионов] в Лигу Европы, а там до последнего сохраняли шансы пройти в 1/8-ю.
Чего «Шахтеру» не хватило, чтобы пройти «Марсель»? Трудно сказать. Наверное, после того, как пропустили первый мяч, мы перестали играть в свой футбол, допускали много ошибок и уже ментально не смогли перестроиться и взять игру под свой контроль. На таком уровне таких ошибок не прощают. Сложно играть с такими командами [как «Марсель»], которых 70 тысяч их гонят [вперед].
Что сказал тренер после игры с «Марселем»? Он был расстроен, как и все мы. Он сказал нам, что мы заслуженно не добыли результат, ведь не играли в свой футбол», – рассказал Судаков.
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