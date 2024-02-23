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  4. СУДАКОВ: «Тренер сказал, что мы заслуженно не добыли результат»
Лига Европы
23 февраля 2024, 10:31 | Обновлено 23 февраля 2024, 10:37
1023
1

СУДАКОВ: «Тренер сказал, что мы заслуженно не добыли результат»

Игрок «Шахтера» – о матче с «Марселем»

23 февраля 2024, 10:31 | Обновлено 23 февраля 2024, 10:37
1023
1
СУДАКОВ: «Тренер сказал, что мы заслуженно не добыли результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков дал оценку выступлению команды в еврокубках нынешнего сезона.

«Горняки», напомним, завершили свою кампанию после гостевого поражения со счетом 1:3 от «Марселя» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы.

«Это был трудный путь. Мы начали неудачно, но потом за счет нашего командного духа мы получили хорошее достижение - вышли из довольно сложной группы [Лиги чемпионов] в Лигу Европы, а там до последнего сохраняли шансы пройти в 1/8-ю.

Чего «Шахтеру» не хватило, чтобы пройти «Марсель»? Трудно сказать. Наверное, после того, как пропустили первый мяч, мы перестали играть в свой футбол, допускали много ошибок и уже ментально не смогли перестроиться и взять игру под свой контроль. На таком уровне таких ошибок не прощают. Сложно играть с такими командами [как «Марсель»], которых 70 тысяч их гонят [вперед].

Что сказал тренер после игры с «Марселем»? Он был расстроен, как и все мы. Он сказал нам, что мы заслуженно не добыли результат, ведь не играли в свой футбол», – рассказал Судаков.

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Георгий Судаков Лига Европы Шахтер Донецк Марсель - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Fant24
Это не у лнз выиграть и радоваться вроде неясно что лнз верес или минай не имеют таких возможностей как вор ахметов 
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