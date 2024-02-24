Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин и компания получили усиление. У Реала одной потерей меньше
Испания
24 февраля 2024, 13:32 | Обновлено 24 февраля 2024, 13:41
285
0

Лунин и компания получили усиление. У Реала одной потерей меньше

Хорошие новости от Антонио Рюдигера

24 февраля 2024, 13:32 | Обновлено 24 февраля 2024, 13:41
285
0
Лунин и компания получили усиление. У Реала одной потерей меньше
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немец Антонио Рюдигер вернулся к тренировкам в общей группе мадридского «Реала».

30-летний уроженец Берлина принял участие в последней командной тренировке перед матчем Ла Лиги с «Севильей».

Рюдигер, напомним, получил травму в конце первого тайма перенесенного матча 20-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0), который состоялся 1 февраля.

Мадридский «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье, 25 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин может не сильно напрягаться – его конкурент Кепа получил приоритетное право.

По теме:
ВИДЕО. Три конкурента вместе. Лунин работает с Куртуа и Кепой
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
В Реале дали важный совет Анчелотти по поводу Лунина. Согласится ли Карло?
Антонио Рюдигер Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий СУДАКОВ: «Нужно переходить в топ-чемпионат. Это не сравнить с УПЛ»
Футбол | 24 февраля 2024, 11:49 12
Георгий СУДАКОВ: «Нужно переходить в топ-чемпионат. Это не сравнить с УПЛ»
Георгий СУДАКОВ: «Нужно переходить в топ-чемпионат. Это не сравнить с УПЛ»

Хавбек Шахтера готов к переходу в другой чемпионат

С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 23 февраля 2024, 13:20 9
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки

Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Футбол | 23.02.2024, 17:58
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Футбол | 24.02.2024, 00:18
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Футбол | 24.02.2024, 12:34
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МЕМ ДНЯ. Лицо Анри после того, как он увидел внешность журналистки в 2007
МЕМ ДНЯ. Лицо Анри после того, как он увидел внешность журналистки в 2007
22.02.2024, 13:05 1
Футбол
Экс-чемпион мира рассказал, как бы сложился бой Майк Тайсон – Тайсон Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, как бы сложился бой Майк Тайсон – Тайсон Фьюри
22.02.2024, 16:19
Бокс
Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
22.02.2024, 18:36 3
Теннис
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
22.02.2024, 20:36 41
Футбол
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
22.02.2024, 10:15 1
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
23.02.2024, 06:05 105
Футбол
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
23.02.2024, 06:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем