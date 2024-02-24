Лунин и компания получили усиление. У Реала одной потерей меньше

Немец Антонио Рюдигер вернулся к тренировкам в общей группе мадридского «Реала».

30-летний уроженец Берлина принял участие в последней командной тренировке перед матчем Ла Лиги с «Севильей».

Рюдигер, напомним, получил травму в конце первого тайма перенесенного матча 20-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0), который состоялся 1 февраля.

Мадридский «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье, 25 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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