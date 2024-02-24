Лунин и компания получили усиление. У Реала одной потерей меньше
Хорошие новости от Антонио Рюдигера
Немец Антонио Рюдигер вернулся к тренировкам в общей группе мадридского «Реала».
30-летний уроженец Берлина принял участие в последней командной тренировке перед матчем Ла Лиги с «Севильей».
Рюдигер, напомним, получил травму в конце первого тайма перенесенного матча 20-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0), который состоялся 1 февраля.
Мадридский «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье, 25 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин может не сильно напрягаться – его конкурент Кепа получил приоритетное право.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек Шахтера готов к переходу в другой чемпионат
23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки