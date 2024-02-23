Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право

Лондонский «Челси» уведомил голкипера Кепу Аррисабалагу, что заинтересован в его возвращении в команду из аренды в мадридском «Реале», где он сейчас играет.

Сообщается, что «пенсионеры» уже обсудили с конкурентом украинца Андрея Лунина вопрос подписания нового контракта. Далее у Кепы будет приоритетное право в выборе следующей команды, куда он отправится в аренду.

Претендентов на Аррисабалагу несколько, но фаворитом называется испанская «Севилья».

Читайте также: Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро

Переговоры представителя испанского вратаря с севильцами идут уже несколько недель. Но они не могут продвинуться, пока не будут окончательно улажены новые отношения Кепы с «Челси».

В этом сезоне чемпионата Испании 29-летний Кепа Аррисабалага провел за «Реал» 12 матчей, пропустил девять голов.