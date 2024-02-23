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  4. Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Испания
23 февраля 2024, 12:13 | Обновлено 23 февраля 2024, 12:56
2199
0

Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право

Есть сведения о будущем конкурента украинца

23 февраля 2024, 12:13 | Обновлено 23 февраля 2024, 12:56
2199
0
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Лондонский «Челси» уведомил голкипера Кепу Аррисабалагу, что заинтересован в его возвращении в команду из аренды в мадридском «Реале», где он сейчас играет.

Сообщается, что «пенсионеры» уже обсудили с конкурентом украинца Андрея Лунина вопрос подписания нового контракта. Далее у Кепы будет приоритетное право в выборе следующей команды, куда он отправится в аренду.

Претендентов на Аррисабалагу несколько, но фаворитом называется испанская «Севилья».

Переговоры представителя испанского вратаря с севильцами идут уже несколько недель. Но они не могут продвинуться, пока не будут окончательно улажены новые отношения Кепы с «Челси».

В этом сезоне чемпионата Испании 29-летний Кепа Аррисабалага провел за «Реал» 12 матчей, пропустил девять голов.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Севилья Челси Ла Лига трансферы
Источник Todofichajes.com
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