Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро

Немецкий футбольный клуб «Бавария» в летнее трансферное окно настроен подписать 29-летнего испанского голкипера Кепу Аррисабалагу, который сейчас выступает за мадридский «Реал» на правах аренды из лондонского «Челси».

Об этом сообщает Todofichajes. По информации источника, мюнхенская команда ищет замену 37-летнему легендарному вратарю Мануэлю Нойеру, которому в марте исполнится уже 38.

Источник также утверждает, что резервный кипер «Баварии» Свен Ульрайх (который уже также не молодой – 35 лет), скорее всего, покинет клуб летом. 23-летний израильтянин Даниэль Перец пока что недостаточно опытен и планирует отправиться в аренду в поисках игрового времени.

Таким образом, Кепа является наиболее подходящим вариантом для «Баварии». Стоит учитывать и тот факт, что летом 2023 года Аррисабалага был согласен присоединится к мюнхенцам, однако «Реал» из-за травмы Тибо Куртуа был более настойчив и перехватил вратаря.

«Реал» не намерен продлевать аренду Кепы, которая истекает в июне 2024 года, а «Челси» не нуждается в услугах испанца. Контракт Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до завершения сезона 2024/25, поэтому, как отмечает Todofichajes, «Бавария» готова предложить «пенсионерам» менее 10 миллионам евро.

В текущей кампании Кепа Аррисабалага отыграл 18 поединков в составе королевского клуба, в которых пропустил 14 мячей и только в 7 матчах отстоял на ноль.