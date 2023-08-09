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  4. Бавария провела переговоры по трансферу Кепы Аррисабалаги
Германия
09 августа 2023, 11:38 |
689
2

Бавария провела переговоры по трансферу Кепы Аррисабалаги

Мюнхенский клуб хотел бы взять голкипера в аренду на один сезон с возможностью выкупа

09 августа 2023, 11:38 |
689
2
Бавария провела переговоры по трансферу Кепы Аррисабалаги
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага заинтересовал «Баварию». Сообщается, что переговоры по этому трансферу уже состоялись.

Мюнхенский клуб хотел бы взять Кепу в аренду на один сезон с возможностью выкупа.

Отметим, что мюнхенцы ищут усиление на позиции голкипера из-за того, что Мануэль Нойер может пропустить от нескольких недель до нескольких месяцев. Также Ян Зоммер перешел в «Интер», а на Свена Ульрайха не будет полагаться Томас Тухель.

Ранее «Бавария» интересовалась вратарем «Брентфорда» Давидом Райей, но он, вероятно, выбрал «Арсенал». Также у боссов немецкого клуба имеются еще два варианта на вратарскую позицию.

Сообщается, что Кепа может покинуть английский клуб, ведь «синие» несколько дней назад подписали нового вратаря Роберта Санчеса за 20 млн евро из «Брайтона».

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Кепа Аррисабалага Челси Бавария Мануэль Нойер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Томас Тухель Свен Ульрайх Ян Зоммер Давид Райя
Источник Sport1.de
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Перець
На куй цей Кепа потрібен, половина голів в Челсі це його провина 
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ALM
Ларіса-бодяга, не вистачає твого коментару під цією новиною.
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0
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