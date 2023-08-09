Бавария провела переговоры по трансферу Кепы Аррисабалаги

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага заинтересовал «Баварию». Сообщается, что переговоры по этому трансферу уже состоялись.

Мюнхенский клуб хотел бы взять Кепу в аренду на один сезон с возможностью выкупа.

Отметим, что мюнхенцы ищут усиление на позиции голкипера из-за того, что Мануэль Нойер может пропустить от нескольких недель до нескольких месяцев. Также Ян Зоммер перешел в «Интер», а на Свена Ульрайха не будет полагаться Томас Тухель.

Ранее «Бавария» интересовалась вратарем «Брентфорда» Давидом Райей, но он, вероятно, выбрал «Арсенал». Также у боссов немецкого клуба имеются еще два варианта на вратарскую позицию.

Сообщается, что Кепа может покинуть английский клуб, ведь «синие» несколько дней назад подписали нового вратаря Роберта Санчеса за 20 млн евро из «Брайтона».