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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 11:55 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:14
356
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Минай

В Днепре на стадионе «Днепр-Арена» состоится поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги

24 февраля 2024, 11:55 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:14
356
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Минай
УПЛ

В воскресенье, 25 февраля, пройдет матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Минай».

Поединок состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Александр Каленов. Начало матча в 13.00.

«Днепр-1» – «Минай» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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