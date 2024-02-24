В воскресенье, 25 февраля, пройдет матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Минай».

Поединок состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Александр Каленов. Начало матча в 13.00.

«Днепр-1» – «Минай» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.