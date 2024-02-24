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  4. Георгий СУДАКОВ: «Нужно переходить в топ-чемпионат. Это не сравнить с УПЛ»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 11:49 |
1393
10

Георгий СУДАКОВ: «Нужно переходить в топ-чемпионат. Это не сравнить с УПЛ»

Хавбек Шахтера готов к переходу в другой чемпионат

24 февраля 2024, 11:49 |
1393
10
Георгий СУДАКОВ: «Нужно переходить в топ-чемпионат. Это не сравнить с УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков убежден, что ему нужно переходить в лучшие европейские чемпионаты, чтобы продолжать прогрессировать.

«Мудрик, Зинченко, Малиновский, Трубин и другие украинцы рассказывали, что в их чемпионатах уровень футбола совсем другой. Скорость, качество футбола и уровень мышления совсем на другом уровне. Это невозможно сравнить с чемпионатом Украины».

«Если я хочу прогрессировать, то нужно уходить в один из топ-5 чемпионатов Европы. С другой стороны, я счастлив в «Шахтере», здесь сейчас формируется сильная команда», – сказал Судаков.

Игрок недавно продлил контракт с клубом до 2029 года. По слухам, в договоре предусмотрена клаусула от 100 до 150 миллионов евро.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Источник BBC
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Комментарии 10
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Умник
Спорт.юа выложите все интервью.
Там где Жора о комфорте говорит.
О том что он не очень любит единоборства.
Типичный друг Мудрыка
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+7
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Harun Bakircioğlu
Если я хочу прогрессировать.. Понятно все с тобой, прогрессировать ты явно не хочешь. 
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+3
🔱Avtoigor🔱
Все вже, твій потяг пішов, головою треба було думати раніше, коли підписував контракт, сам собі поводок на шию вдів.
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+1
Vitaliy Shevchenko
Люди які хочуть рости, не підписують такі контракти, тим більше, бачачи як вони вчиняють зі своїми футболістами. Для розвитку футболіста, Трубіну краще було піти в Інтер, Мудрику в Арсенал, але клуб вирішив по іншому. Але чому дивуватись, як інші взагалі тікали...Там жодних амбіцій, тупо бабло.
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+1
Lev17.
Хрєново, коли в команді грають люди які хочуть піти, не дивно що результату немає(
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0
Gargantua
после проваьных для Судакова двух матчей с Марселем летом ни о каком переходе речи не будет. 
остается надеяться на выход в ЛЧ и феерический там успех следующей осенью. А годы идут...
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0
Віктор Коробка
Є права, але є і обов'язок. Якщо підписуєш контракт з підвищеними зарплатнею та клаусулою - то будь готов до того, що не зможеш піти куди заманеться та коли заманеться. Якщо ж хочеш піти за кордон у клуб, який не може заплатити за тебе підвищену клаусулу - то не змінюй контракт і вдовольняйся відносно невеликою зарплатнею, але з надією на майбутній переїзд у топ чемпіонат. 
  А якщо хочеш спіймати двох зайців -  можеш остатися без жодного. Клуб теж собі не ворог, щоб і зарплату гравцям збільшувати, і клаусулу не підвищувати.
  Бажаю Жорі та усім іншим гравцям зважувати усі "за" та "проти" перед підписанням будь-якої угоди.
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-2
AK.228
Чекаємо на трансфер 
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-3
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