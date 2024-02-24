Георгий СУДАКОВ: «Нужно переходить в топ-чемпионат. Это не сравнить с УПЛ»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков убежден, что ему нужно переходить в лучшие европейские чемпионаты, чтобы продолжать прогрессировать.

«Мудрик, Зинченко, Малиновский, Трубин и другие украинцы рассказывали, что в их чемпионатах уровень футбола совсем другой. Скорость, качество футбола и уровень мышления совсем на другом уровне. Это невозможно сравнить с чемпионатом Украины».

«Если я хочу прогрессировать, то нужно уходить в один из топ-5 чемпионатов Европы. С другой стороны, я счастлив в «Шахтере», здесь сейчас формируется сильная команда», – сказал Судаков.

Игрок недавно продлил контракт с клубом до 2029 года. По слухам, в договоре предусмотрена клаусула от 100 до 150 миллионов евро.