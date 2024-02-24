Георгий СУДАКОВ: «Нужно переходить в топ-чемпионат. Это не сравнить с УПЛ»
Хавбек Шахтера готов к переходу в другой чемпионат
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков убежден, что ему нужно переходить в лучшие европейские чемпионаты, чтобы продолжать прогрессировать.
«Мудрик, Зинченко, Малиновский, Трубин и другие украинцы рассказывали, что в их чемпионатах уровень футбола совсем другой. Скорость, качество футбола и уровень мышления совсем на другом уровне. Это невозможно сравнить с чемпионатом Украины».
«Если я хочу прогрессировать, то нужно уходить в один из топ-5 чемпионатов Европы. С другой стороны, я счастлив в «Шахтере», здесь сейчас формируется сильная команда», – сказал Судаков.
Игрок недавно продлил контракт с клубом до 2029 года. По слухам, в договоре предусмотрена клаусула от 100 до 150 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалисты предрекают горнякам 2-ю корзину следующей Лиги чемпионов
Антонио Пинтус считает, что Лунин должен играть после возвращения Куртуа
Там где Жора о комфорте говорит.
О том что он не очень любит единоборства.
Типичный друг Мудрыка
остается надеяться на выход в ЛЧ и феерический там успех следующей осенью. А годы идут...
А якщо хочеш спіймати двох зайців - можеш остатися без жодного. Клуб теж собі не ворог, щоб і зарплату гравцям збільшувати, і клаусулу не підвищувати.
Бажаю Жорі та усім іншим гравцям зважувати усі "за" та "проти" перед підписанням будь-якої угоди.