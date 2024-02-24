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  4. Судаков назвал топ-клубы Европы, которые хотели купить его зимой
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 11:38 | Обновлено 24 февраля 2024, 11:42
1635
8

Судаков назвал топ-клубы Европы, которые хотели купить его зимой

Украинца хотели приобрести итальянские гранды

24 февраля 2024, 11:38 | Обновлено 24 февраля 2024, 11:42
1635
8
Судаков назвал топ-клубы Европы, которые хотели купить его зимой
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, какие команды хотели приобрести его в зимнее трансферное окно.

«Я был интересен «Ювентусу» и «Наполи», именно эти две команды сделали «Шахтеру» предложение по трансферу. Интересовались и другие команды, но до конкретики не дошло», – признался Судаков.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 20 матчей за «Шахтер», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.

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Георгий Судаков трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Наполи Ювентус
Источник BBC
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Комментарии 8
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Vitaliy Shevchenko
Про "просування м'яча" цього парубка уже легенди ходять. А на ділі, сіра маса, даний футболіст не робить різницю навіть в УПЛ.
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+2
Gargantua
Цыганик инсайдил, что давали 15 и 20 млн соответственно. Ни о каких 40 млн речь не шла.
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+2
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Keen Vision
Хороший гравець, але те, що просить Шахтар, навряд чи хтось заплатить, бо це явний оверпрайс. Схоже, що після мегауспішного трансфера Мудрика місцевим палкіним трохи дах знесло.
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+1
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Ron Noiill
За гравця з  такою статистикою , напевно йшла ціла війна між клубами, але рінат зміг вдержати кращого гравця України. 
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+1
Владислав Рейский
Вполне может быть, но по адекватной цене, а не мыльные пузыри шахты
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+1
Віктор Коробка
На скільки я зрозумів - Жора не проти пограти в Шахтарі і далі, інакше навіщо було підписувати новий контракт з підвищеними зарплатнею та клаусулою. Якщо його гра, як і гра Шахтаря, буде вдалою - то трансфер цілком буде можливим. А якщо ні - то звиняйте, бажаючі навряд чи знайдуться.
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0
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