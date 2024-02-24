Украина. Премьер лига24 февраля 2024, 11:38 | Обновлено 24 февраля 2024, 11:42
1635
8
Судаков назвал топ-клубы Европы, которые хотели купить его зимой
Украинца хотели приобрести итальянские гранды
24 февраля 2024, 11:38 | Обновлено 24 февраля 2024, 11:42
1635
8
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, какие команды хотели приобрести его в зимнее трансферное окно.
«Я был интересен «Ювентусу» и «Наполи», именно эти две команды сделали «Шахтеру» предложение по трансферу. Интересовались и другие команды, но до конкретики не дошло», – признался Судаков.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 20 матчей за «Шахтер», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.
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Комментарии 8
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Про "просування м'яча" цього парубка уже легенди ходять. А на ділі, сіра маса, даний футболіст не робить різницю навіть в УПЛ.
Цыганик инсайдил, что давали 15 и 20 млн соответственно. Ни о каких 40 млн речь не шла.
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Хороший гравець, але те, що просить Шахтар, навряд чи хтось заплатить, бо це явний оверпрайс. Схоже, що після мегауспішного трансфера Мудрика місцевим палкіним трохи дах знесло.
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За гравця з такою статистикою , напевно йшла ціла війна між клубами, але рінат зміг вдержати кращого гравця України.
Вполне может быть, но по адекватной цене, а не мыльные пузыри шахты
На скільки я зрозумів - Жора не проти пограти в Шахтарі і далі, інакше навіщо було підписувати новий контракт з підвищеними зарплатнею та клаусулою. Якщо його гра, як і гра Шахтаря, буде вдалою - то трансфер цілком буде можливим. А якщо ні - то звиняйте, бажаючі навряд чи знайдуться.
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