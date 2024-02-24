Судаков назвал топ-клубы Европы, которые хотели купить его зимой

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, какие команды хотели приобрести его в зимнее трансферное окно.

«Я был интересен «Ювентусу» и «Наполи», именно эти две команды сделали «Шахтеру» предложение по трансферу. Интересовались и другие команды, но до конкретики не дошло», – признался Судаков.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 20 матчей за «Шахтер», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.