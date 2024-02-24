В Днепре-1 рассказали, инвестировал ли Коломойский в команду деньги

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман высказался о бывшем владельце «Днепра» Игоре Коломойском, который в настоящее время находится в СИЗО.

«Я считаю, что Коломойский, безусловно, невиновен. Почему он сейчас в СИЗО находится – никто вообще не понимает.

Прежде всего, он должен быть отпущен из СИЗО из-за того, что он невиновен.

Коломойский не главный инвестор нашего клуба и не является его инвестором вообще. От него деньги в клуб не поступают, – сказал Фридман.

Ранее сообщалось, что с «Днепра-1» был снят трансферный бан.