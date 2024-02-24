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  4. В Днепре-1 рассказали, инвестировал ли Коломойский в команду деньги
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 11:31 |
801
2

В Днепре-1 рассказали, инвестировал ли Коломойский в команду деньги

Вячеслав Фридман высказался о Коломойском

24 февраля 2024, 11:31 |
801
2
В Днепре-1 рассказали, инвестировал ли Коломойский в команду деньги
censor.net. Игорь Коломойский

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман высказался о бывшем владельце «Днепра» Игоре Коломойском, который в настоящее время находится в СИЗО.

«Я считаю, что Коломойский, безусловно, невиновен. Почему он сейчас в СИЗО находится – никто вообще не понимает.

Прежде всего, он должен быть отпущен из СИЗО из-за того, что он невиновен.

Коломойский не главный инвестор нашего клуба и не является его инвестором вообще. От него деньги в клуб не поступают, – сказал Фридман.

Ранее сообщалось, что с «Днепра-1» был снят трансферный бан.

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Вячеслав Фридман Днепр-1 Игорь Коломойский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Трибуна
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Harun Bakircioğlu
Коломойский деньги нам не дает, но отпустите его.. пожалуйста! Что вам сложно?
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