Украина. Премьер лига24 февраля 2024, 11:31 |
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В Днепре-1 рассказали, инвестировал ли Коломойский в команду деньги
Вячеслав Фридман высказался о Коломойском
24 февраля 2024, 11:31 |
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Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман высказался о бывшем владельце «Днепра» Игоре Коломойском, который в настоящее время находится в СИЗО.
«Я считаю, что Коломойский, безусловно, невиновен. Почему он сейчас в СИЗО находится – никто вообще не понимает.
Прежде всего, он должен быть отпущен из СИЗО из-за того, что он невиновен.
Коломойский не главный инвестор нашего клуба и не является его инвестором вообще. От него деньги в клуб не поступают, – сказал Фридман.
Ранее сообщалось, что с «Днепра-1» был снят трансферный бан.
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Коломойский деньги нам не дает, но отпустите его.. пожалуйста! Что вам сложно?
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