Клопп поделился планами на финал Кубка лиги с Челси. Мудрику приготовиться?
Немец настроен решительно
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждет от финального матча Кубка английской лиги с «Челси», и чего в нем намерен добиться.
«Я хочу выиграть в воскресенье, но не ради себя или моей комнаты трофеев, а ради ребят, клуба, людей. Это гораздо важнее. Сейчас мы пишем замечательную книгу, продолжаем писать. И когда я уйду – мы ее допишем и положим на полку. Потом кто-то другой напишет другую замечательную книгу. В этом и заключается идея.
Я на сто процентов сосредоточен на том, чтобы попытаться создать еще несколько особенных воспоминаний в дополнение к тем, что мы уже создали», – заявил Клопп.
Финал турнира «Челси» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 25 февраля, в Лондоне на «Уэмбли», начало – в 17:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что определены 5 идеальных преемников Клоппа в «Ливерпуле».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 24 февраля в 19:30 по Киеву
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы