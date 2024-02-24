Клопп поделился планами на финал Кубка лиги с Челси. Мудрику приготовиться?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждет от финального матча Кубка английской лиги с «Челси», и чего в нем намерен добиться.

«Я хочу выиграть в воскресенье, но не ради себя или моей комнаты трофеев, а ради ребят, клуба, людей. Это гораздо важнее. Сейчас мы пишем замечательную книгу, продолжаем писать. И когда я уйду – мы ее допишем и положим на полку. Потом кто-то другой напишет другую замечательную книгу. В этом и заключается идея.

Я на сто процентов сосредоточен на том, чтобы попытаться создать еще несколько особенных воспоминаний в дополнение к тем, что мы уже создали», – заявил Клопп.

Финал турнира «Челси» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 25 февраля, в Лондоне на «Уэмбли», начало – в 17:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что определены 5 идеальных преемников Клоппа в «Ливерпуле».