Почеттино заговорил о судьях перед финалом Кубка лиги. К чему это он?
Наставник «Челси» в преддверии игры с «Ливерпулем» коснулся темы справедливости
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино перед финальной встречей в розыгрыше Кубка английской лиги с «Ливерпулем», которая состоится 25 февраля, высказал мнение о работе судей в матчах «пенсионеров».
«Мы должны быть уверены, что судьи будут справедливы в каждом отдельно взятом эпизоде. Думаю, когда мы играли на «Энфилде», было принято слишком много неоднозначных решений. Каждое из таких решений было не в нашу пользу. Я уверен, что в ворота соперников не назначили два пенальти, поэтому хочу, чтобы к нам относились справедливо», – заявил Почеттино.
«Челси» сыграет с «Ливерпулем» за трофей Кубка английской лиги на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в воскресенье, 25 февраля. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Ранее Маурисио Почеттино поделился оптимизмом в преддверии поединка с «Ливерпулем».
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