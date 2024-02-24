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Англия
24 февраля 2024, 08:45 | Обновлено 24 февраля 2024, 08:48
161
0

Почеттино заговорил о судьях перед финалом Кубка лиги. К чему это он?

Наставник «Челси» в преддверии игры с «Ливерпулем» коснулся темы справедливости

24 февраля 2024, 08:45 | Обновлено 24 февраля 2024, 08:48
161
0
Почеттино заговорил о судьях перед финалом Кубка лиги. К чему это он?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино перед финальной встречей в розыгрыше Кубка английской лиги с «Ливерпулем», которая состоится 25 февраля, высказал мнение о работе судей в матчах «пенсионеров».

«Мы должны быть уверены, что судьи будут справедливы в каждом отдельно взятом эпизоде. Думаю, когда мы играли на «Энфилде», было принято слишком много неоднозначных решений. Каждое из таких решений было не в нашу пользу. Я уверен, что в ворота соперников не назначили два пенальти, поэтому хочу, чтобы к нам относились справедливо», – заявил Почеттино.

«Челси» сыграет с «Ливерпулем» за трофей Кубка английской лиги на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в воскресенье, 25 февраля. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Ранее Маурисио Почеттино поделился оптимизмом в преддверии поединка с «Ливерпулем».

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Кубок английской лиги по футболу Челси Ливерпуль Маурисио Почеттино Михаил Мудрик
Источник Фабрицио Романо
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