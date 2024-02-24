Почеттино заговорил о судьях перед финалом Кубка лиги. К чему это он?

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино перед финальной встречей в розыгрыше Кубка английской лиги с «Ливерпулем», которая состоится 25 февраля, высказал мнение о работе судей в матчах «пенсионеров».

«Мы должны быть уверены, что судьи будут справедливы в каждом отдельно взятом эпизоде. Думаю, когда мы играли на «Энфилде», было принято слишком много неоднозначных решений. Каждое из таких решений было не в нашу пользу. Я уверен, что в ворота соперников не назначили два пенальти, поэтому хочу, чтобы к нам относились справедливо», – заявил Почеттино.

«Челси» сыграет с «Ливерпулем» за трофей Кубка английской лиги на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в воскресенье, 25 февраля. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Ранее Маурисио Почеттино поделился оптимизмом в преддверии поединка с «Ливерпулем».