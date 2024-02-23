Первый трофей Мудрика в Англии? Почеттино оптимистично настроен на финал

В воскресенье состоится финал Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем», а наставник Синих Маурисио Почеттино, признавая статус соперника, все же настроен оптимистично.

«Для меня «Ливерпуль» является фаворитом, потому что после стольких лет при Юргене Клоппе они знают, как нужно играть в финалах. А у нас многие игроки проводят первый сезон в Англии, для некоторых это первый финал в карьере. Для нас победа в этом финале – мечта. Мы будем бороться, команда готова».

«В последние недели мы улучшили свой футбол, мы приедем на финал в хороший момент и в хороших кондициях. У нас есть шансы», — сказал Почеттино.

Украинский хавбек Михаил Мудрик в нынешнем розыгрыше Кубка лиги провел 4 матча и забил 1 гол.