Пойет продолжает верить в Мудрика. Экс-полузащитник Челси расхвалил Михаила

Экс-полузащитник «Челси», а на сегодня наставник сборной Греции по футболу, Густаво Пойет высказался об вингере лондонского клуба Михаиле Мудрике.

«Я не знаю Мудрика лично, но вижу, что у него очень большой потенциал. Будет очень жаль, если у него ничего не получится в «Челси». Ему нужно сделать упор на чем-то одном, например на скорости», – рассказал Пойет.

Мудрик провел последние три матча в запасе и на поле не выходил. В АПЛ украинец в этом сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее Пойет рассказывал, что Мудрик будет играть в «Челси» так, как это делал в свое время Эден Азар.