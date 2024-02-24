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  4. Пойет продолжает верить в Мудрика. Экс-полузащитник Челси расхвалил Михаила
Англия
24 февраля 2024, 09:12 |
171
0

Пойет продолжает верить в Мудрика. Экс-полузащитник Челси расхвалил Михаила

Тренер сборной Греции считает, что в украинца большой потенциал

24 февраля 2024, 09:12 |
171
0
Пойет продолжает верить в Мудрика. Экс-полузащитник Челси расхвалил Михаила
Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Пойет

Экс-полузащитник «Челси», а на сегодня наставник сборной Греции по футболу, Густаво Пойет высказался об вингере лондонского клуба Михаиле Мудрике.

«Я не знаю Мудрика лично, но вижу, что у него очень большой потенциал. Будет очень жаль, если у него ничего не получится в «Челси». Ему нужно сделать упор на чем-то одном, например на скорости», – рассказал Пойет.

Мудрик провел последние три матча в запасе и на поле не выходил. В АПЛ украинец в этом сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее Пойет рассказывал, что Мудрик будет играть в «Челси» так, как это делал в свое время Эден Азар.

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Густаво Пойет Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Chelsea Chronicle
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