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24 февраля 2024, 08:11 | Обновлено 24 февраля 2024, 08:20
1073
0

Потянуло на экзотику. Украинский нападающий стал игроком клуба из Малайзии

Николай Агапов принял новый вызов

24 февраля 2024, 08:11 | Обновлено 24 февраля 2024, 08:20
1073
0
Потянуло на экзотику. Украинский нападающий стал игроком клуба из Малайзии
Instagram. Николай Агапов

Украинский нападающий Николай Агапов перешел в малазийский клуб «Паханг».

Сообщается, что 30-летний уроженец Харькова подписал контракт до конца 2024 года.

В Украине Агапов среди прочего защищал цвета клубов «Десна» Чернигов, «Авангард» Краматорск, «Альянс», «Гелиос» Харьков. Также он в последние годы играл в Узбекистане и в Турции.

В 2023 году Николай Агапов выступал в Казахстане за «Акжайык». Он провел за команду 31 матч во всех турнирах, забив 26 голов, сделал 9 ассистов.

«Паханг» в итоговой таблице малазийской Суперлиги-2023 занял пятое место. Новый сезон в чемпионате Малайзии стартует 3 мая.

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Николай Агапов трансферы
Источник Sport.ua
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