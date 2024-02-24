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24 февраля 2024, 07:12 | Обновлено 24 февраля 2024, 07:37
26
0

Женская сборная Украины WU-17 сыграет на турнире развития в Боснии

Подопечных Сергея Сапронова ждет новое испытание

24 февраля 2024, 07:12 | Обновлено 24 февраля 2024, 07:37
26
0
Женская сборная Украины WU-17 сыграет на турнире развития в Боснии
УАФ

Согласно одобренному Комитету женского футбола УАФ и утвержденному Исполкомом УАФ Единым календарем мероприятий по женскому футболу на 2024 год – девичья сборная Украины WU-17 в апреле сыграет на Турнире развития УЕФА в Боснии и Герцеговине.

16–23 апреля подопечных Сергея Сапронова ожидает новое испытание на Турнире развития УЕФА, который в этом году состоится в Боснии и Герцеговине. Соперниками сине-желтых, кроме хозяев, будут команды Словении и Северной Македонии.

Девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда отбора чемпионата Европы 2024 заняла третье место и сохранила прописку в Лиге А.

По итогам жеребьевки второго раунда подопечные Сергея Сапронова попали в группу А5, где сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией. Хозяевами мини-турнира будут Нидерланды, поединки квартета пройдут 14–20 марта в городах Гравензанде (Sportpark Juliana) и Нордвейк (Gemeentelijk Sportpark S.J.C.).

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

14.03.2024

  • 20:00. Испания – Турция
  • 20:00. Украина – Нидерланды

17.03.2024

  • 16:00. Нидерланды – Турция
  • 20:00. Испания – Украина

20.03.2024

  • 20:00. Нидерланды – Испания
  • 20:00. Турция – Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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