Италия24 февраля 2024, 06:23 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:37
58
0
ВИДЕО. Торино дома уступило Лацио в перенесенном матче
22 февраля состоялся перенесенный поединок 21-го тура итальянской Серии А
24 февраля 2024, 06:23 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:37
58
0
22 февраля состоялся перенесенный поединок 21-го тура итальянской Серии А.
Торино дома уступило Лацио со счетом 0:2.
Серия A. 21-й тур, 22 февраля
Торино – Лацио – 0:2
Голы: Гендузи, 50, Катальди, 56
Видео голов и обзор матча
События матча
79’
Mario Gila (Лацио) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Катальди (Лацио).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Лацио).
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