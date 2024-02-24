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Чемпионат Италии
Торино
22.02.2024 21:45 – FT 0 : 2
Лацио
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Италия
24 февраля 2024, 06:23 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:37
58
0

ВИДЕО. Торино дома уступило Лацио в перенесенном матче

22 февраля состоялся перенесенный поединок 21-го тура итальянской Серии А

24 февраля 2024, 06:23 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:37
58
0
ВИДЕО. Торино дома уступило Лацио в перенесенном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся перенесенный поединок 21-го тура итальянской Серии А.

Торино дома уступило Лацио со счетом 0:2.

Серия A. 21-й тур, 22 февраля

Торино – Лацио – 0:2

Голы: Гендузи, 50, Катальди, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
Mario Gila (Лацио) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Катальди (Лацио).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Лацио).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Торино Лацио видео голов и обзор Маттео Гендузи
Источник Sport.ua
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