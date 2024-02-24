Ференцварош – Олимпиакос – 0:1. Греки идут дальше. Видео гола и обзор

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Ференцварош потерпел второе поражение от Олимпиакоса и выбыл из турнира, а греческий клуб идет дальше.

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Ференцварош (Венгрия) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Эль-Кааби, 45 (пен)

Видео гола и обзор матча