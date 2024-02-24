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Лига конференций
Ференцварош
22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 1
Олимпиакос Пирей Проходит дальше
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Лига Европы
24 февраля 2024, 05:59 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:29
95
0

Ференцварош – Олимпиакос – 0:1. Греки идут дальше. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

24 февраля 2024, 05:59 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:29
95
0
Ференцварош – Олимпиакос – 0:1. Греки идут дальше. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Ференцварош потерпел второе поражение от Олимпиакоса и выбыл из турнира, а греческий клуб идет дальше.

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Ференцварош (Венгрия) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Эль-Кааби, 45 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! С пенальти забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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Олимпиакос Пирей Ференцварош видео голов и обзор Лига конференций пенальти
Источник Sport.ua
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