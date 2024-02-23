Стали известны еще четыре участника 1/8 финала Лиги конференций
Состоялись ответные матчи ЛК
Сегодня, 22 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала в Лиге конференций.
«Ференцварош» снова проиграл греческому «Олимпиакосу» и покинул турнир.
«Мольде» разбил в Варшаве «Легию», а «Штурм» победил в Братиславе «Слован». Норвежцы и австрийцы вышли в следующий раунд турнира.
Покинул розыгрыш Лиги конференций немецкий «Айнтрахт», проигравший на домашнем поле лидеру бельгийского чемпионата «Юнион Сен-Жилуаз».
Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля
Ференцварош – Олимпиакос – 0:1 (первый матч 0:1)
Гол: Эль-Кааби, 45 (пен)
Легия – Мольде – 0:3 (первый матч 2:3)
Голы: Гулбрандсен, 2, 67, Хестед, 20.
Слован – Штурм – 0:1 (первый матч 1:4)
Гол: Брехт, 52.
Айнтрахт Франкфурт – Юнион Сен-Жилуаз – 1:2 (первый матч 2:2)
Голы: Дина, 88 – Пуэртас, 47, Эккерт, 80
⏰ LATE RESULTS ⏰— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 22, 2024
Sturm, Union SG, Olympiacos & Molde book their place in Friday’s draw 👏#UECL pic.twitter.com/pSiIFwxngR
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