Стали известны еще четыре участника 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня, 22 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала в Лиге конференций.

«Ференцварош» снова проиграл греческому «Олимпиакосу» и покинул турнир.

«Мольде» разбил в Варшаве «Легию», а «Штурм» победил в Братиславе «Слован». Норвежцы и австрийцы вышли в следующий раунд турнира.

Покинул розыгрыш Лиги конференций немецкий «Айнтрахт», проигравший на домашнем поле лидеру бельгийского чемпионата «Юнион Сен-Жилуаз».

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Ференцварош – Олимпиакос – 0:1 (первый матч 0:1)

Гол: Эль-Кааби, 45 (пен)

Легия – Мольде – 0:3 (первый матч 2:3)

Голы: Гулбрандсен, 2, 67, Хестед, 20.

Слован – Штурм – 0:1 (первый матч 1:4)

Гол: Брехт, 52.

Айнтрахт Франкфурт – Юнион Сен-Жилуаз – 1:2 (первый матч 2:2)

Голы: Дина, 88 – Пуэртас, 47, Эккерт, 80