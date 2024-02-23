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Лига конференций
23 февраля 2024, 00:15 |
480
0

Стали известны еще четыре участника 1/8 финала Лиги конференций

Состоялись ответные матчи ЛК

23 февраля 2024, 00:15 |
480
0
Стали известны еще четыре участника 1/8 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Юнион Сен-Жилуаз

Сегодня, 22 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала в Лиге конференций.

«Ференцварош» снова проиграл греческому «Олимпиакосу» и покинул турнир.

«Мольде» разбил в Варшаве «Легию», а «Штурм» победил в Братиславе «Слован». Норвежцы и австрийцы вышли в следующий раунд турнира.

Покинул розыгрыш Лиги конференций немецкий «Айнтрахт», проигравший на домашнем поле лидеру бельгийского чемпионата «Юнион Сен-Жилуаз».

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Ференцварош – Олимпиакос – 0:1 (первый матч 0:1)
Гол: Эль-Кааби, 45 (пен)

Легия – Мольде – 0:3 (первый матч 2:3)
Голы: Гулбрандсен, 2, 67, Хестед, 20.

Слован – Штурм – 0:1 (первый матч 1:4)
Гол: Брехт, 52.

Айнтрахт Франкфурт – Юнион Сен-Жилуаз – 1:2 (первый матч 2:2)
Голы: Дина, 88 – Пуэртас, 47, Эккерт, 80

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Лига конференций. Определились еще три участника 1/8 финала
Ференцварош Олимпиакос Пирей Мольде Юнион Сен-Жилуаз Легия Варшава Слован Братислава Штурм Грац Айнтрахт Франкфурт Лига конференций
Источник Sport.ua
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