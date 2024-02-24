Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слован – Штурм – 0:1. Второе поражение словаков. Видео голов и обзор
Лига конференций
Слован Братислава
22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:4 0 : 1
Штурм Грац Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
24 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:13
11
0

Слован – Штурм – 0:1. Второе поражение словаков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

24 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:13
11
0
Слован – Штурм – 0:1. Второе поражение словаков. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Слован потерпел второе поражение от Штурма и выбыл из турнира, а австрийский клуб идет дальше

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Слован Братислава (Словакия) – Штурм Грац (Австрия) – 0:1 (первый матч – 1:4)

Голы: Бирет, 52

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
Cesar Blackman (Слован Братислава) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Штурм Грац).
По теме:
Ференцварош – Олимпиакос – 0:1. Греки идут дальше. Видео гола и обзор
Легия – Мольде – 0:3. Фиаско польского топ-клуба. Видео голов и обзор
Айнтрахт – Сен-Жилуаз – 1:2. Немецкая команда выбыла. Видео голов и обзор
видео голов и обзор Лига конференций Слован Братислава Штурм Грац
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Футбол | 23 февраля 2024, 17:58 3
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию

Стыковый матч Лиги наций проходил под диктовку команды Владимира Пятенко

Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Я – лучший реджиста мира»
Футбол | 23 февраля 2024, 22:44 2
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Я – лучший реджиста мира»
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Я – лучший реджиста мира»

Хавбек «Интера» нескромно оценил свои способности

Лудогорец – Серветт – 0:1. Один забитый мяч за две игры. Видео гола и обзор
Футбол | 24.02.2024, 03:14
Лудогорец – Серветт – 0:1. Один забитый мяч за две игры. Видео гола и обзор
Лудогорец – Серветт – 0:1. Один забитый мяч за две игры. Видео гола и обзор
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 23.02.2024, 10:12
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина
Футбол | 23.02.2024, 06:02
Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина
Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
22.02.2024, 18:36 3
Теннис
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
23.02.2024, 00:05 15
Футбол
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 194
Футбол
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
22.02.2024, 07:01 2
Теннис
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
23.02.2024, 06:25 2
Футбол
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
22.02.2024, 10:15 1
Футбол
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
23.02.2024, 19:37 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем