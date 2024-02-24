22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:4 0 : 1
Штурм Грац Проходит дальше
Лига конференций24 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:13
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Слован – Штурм – 0:1. Второе поражение словаков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций
24 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:13
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Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.
Слован потерпел второе поражение от Штурма и выбыл из турнира, а австрийский клуб идет дальше
Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля
Слован Братислава (Словакия) – Штурм Грац (Австрия) – 0:1 (первый матч – 1:4)
Голы: Бирет, 52
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +2
Cesar Blackman (Слован Братислава) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Штурм Грац).
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