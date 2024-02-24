Слован – Штурм – 0:1. Второе поражение словаков. Видео голов и обзор

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Слован потерпел второе поражение от Штурма и выбыл из турнира, а австрийский клуб идет дальше

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Слован Братислава (Словакия) – Штурм Грац (Австрия) – 0:1 (первый матч – 1:4)

Голы: Бирет, 52

Видео голов и обзор матча