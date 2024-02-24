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Лига конференций
Легия
22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 0 : 3
Мольде Проходит дальше
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Лига конференций
24 февраля 2024, 05:12 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:02
26
0

Легия – Мольде – 0:3. Фиаско польского топ-клуба. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

24 февраля 2024, 05:12 | Обновлено 24 февраля 2024, 06:02
26
0
Легия – Мольде – 0:3. Фиаско польского топ-клуба. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Польская Легия потерпела фиаско, второй раз проиграв норвежскому Мольде (0:3).

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Легия Варшава (Польша) – Мольде (Норвегия) – 0:3 (первый матч – 2:3)

Голы: Гульбрандсен, 2, 67, Хестад, 20

Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Гульбраннсен (Мольде).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Эйрик Хестад (Мольде).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Гульбраннсен (Мольде).
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Источник Sport.ua
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