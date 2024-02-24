ДУЛУБ: «Игра сложилась очень сложно. Нам не хватило времени на адаптацию»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб на пресс-конференции поделился мыслями о домашней игре против криворожского «Кривбасса» (0:3) в 18-м туре УПЛ.

– Что было в раздевалке после матча, ведь результат на табло – 0:3?

– В раздевалке расстроенные игроки. Потому что поражение – это всегда поражение, нужно это понимать. Что ж, двигаемся дальше.

– Какие главные причины сегодняшнего неудачного результата?

– Игра складывалась очень сложно для нас с самого начала. Надо все это проанализировать. Наверное, одна из главных причин – это адаптация после турецкого сбора. Нам не хватило времени. После возвращения в Украину у нас было всего две тренировки: одна из них – это восстановление. И вчера было предматчевая Не было того боевого состава, который нам нужен сейчас.