ДУЛУБ: «Игра сложилась очень сложно. Нам не хватило времени на адаптацию»
Главный тренер ЛНЗ прокомментировал домашнее поражение от «Кривбасса»
Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб на пресс-конференции поделился мыслями о домашней игре против криворожского «Кривбасса» (0:3) в 18-м туре УПЛ.
– Что было в раздевалке после матча, ведь результат на табло – 0:3?
– В раздевалке расстроенные игроки. Потому что поражение – это всегда поражение, нужно это понимать. Что ж, двигаемся дальше.
– Какие главные причины сегодняшнего неудачного результата?
– Игра складывалась очень сложно для нас с самого начала. Надо все это проанализировать. Наверное, одна из главных причин – это адаптация после турецкого сбора. Нам не хватило времени. После возвращения в Украину у нас было всего две тренировки: одна из них – это восстановление. И вчера было предматчевая Не было того боевого состава, который нам нужен сейчас.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кепа Аррисабалага разочаровал своего наставника
23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки