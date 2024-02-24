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  4. ДУЛУБ: «Игра сложилась очень сложно. Нам не хватило времени на адаптацию»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 24 февраля 2024, 05:46
114
1

ДУЛУБ: «Игра сложилась очень сложно. Нам не хватило времени на адаптацию»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал домашнее поражение от «Кривбасса»

24 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 24 февраля 2024, 05:46
114
1
ДУЛУБ: «Игра сложилась очень сложно. Нам не хватило времени на адаптацию»
fckryvbas.com. Олег Дулуб

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб на пресс-конференции поделился мыслями о домашней игре против криворожского «Кривбасса» (0:3) в 18-м туре УПЛ.

– Что было в раздевалке после матча, ведь результат на табло – 0:3?

– В раздевалке расстроенные игроки. Потому что поражение – это всегда поражение, нужно это понимать. Что ж, двигаемся дальше.

– Какие главные причины сегодняшнего неудачного результата?

– Игра складывалась очень сложно для нас с самого начала. Надо все это проанализировать. Наверное, одна из главных причин – это адаптация после турецкого сбора. Нам не хватило времени. После возвращения в Украину у нас было всего две тренировки: одна из них – это восстановление. И вчера было предматчевая Не было того боевого состава, который нам нужен сейчас.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Кривбасс Олег Дулуб
Источник ФК Кривбасс
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