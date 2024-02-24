Айнтрахт – Сен-Жилуаз – 1:2. Немецкая команда выбыла. Видео голов и обзор

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Айнтрахт после ничьей в гостях проиграл дома бельгийскому Сен-Жилуазу и вылетел из турнира.

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Айнтрахт (Германия) – Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Дина, 87 – Пуэртас, 47, Экерт, 80

Видео голов и обзор матча