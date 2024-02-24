22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 1 : 2
Юнион Сент-Жилуаз Проходит дальше
Лига конференций24 февраля 2024, 04:35 | Обновлено 24 февраля 2024, 05:00
57
0
Айнтрахт – Сен-Жилуаз – 1:2. Немецкая команда выбыла. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций
24 февраля 2024, 04:35 | Обновлено 24 февраля 2024, 05:00
57
0
Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.
Айнтрахт после ничьей в гостях проиграл дома бельгийскому Сен-Жилуазу и вылетел из турнира.
Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля
Айнтрахт (Германия) – Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:2 (первый матч – 2:2)
Голы: Дина, 87 – Пуэртас, 47, Экерт, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Жуниор Эбимбе (Айнтрахт Ф).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Эккерт (Юнион Сент-Жилуаз).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Пуэртас (Юнион Сент-Жилуаз).
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