Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лудогорец – Серветт – 0:1. Один забитый мяч за две игры. Видео гола и обзор
Лига конференций
Лудогорец
22.02.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 1
Серветт Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 февраля 2024, 03:14 | Обновлено 24 февраля 2024, 04:53
25
0

Лудогорец – Серветт – 0:1. Один забитый мяч за две игры. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

24 февраля 2024, 03:14 | Обновлено 24 февраля 2024, 04:53
25
0
Лудогорец – Серветт – 0:1. Один забитый мяч за две игры. Видео гола и обзор
ФК Серветт

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Серветт прошел Лудогорец (1:0). Был лишь один забитый мяч за две игры.

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Лудогорец (Болгария) – Серветт (Швейцария) – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Тимоте Конья, 6.

Видео гола и обзор матча

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоте Конья (Серветт).
По теме:
ВИДЕО. Торино дома уступило Лацио в перенесенном матче
Ференцварош – Олимпиакос – 0:1. Греки идут дальше. Видео гола и обзор
Слован – Штурм – 0:1. Второе поражение словаков. Видео голов и обзор
Лига конференций видео голов и обзор Лудогорец Серветт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 23 февраля 2024, 13:20 9
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 23 февраля 2024, 10:12 7
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Футбол | 23.02.2024, 17:58
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
ДУЛУБ: «Игра сложилась очень сложно. Нам не хватило времени на адаптацию»
Футбол | 24.02.2024, 05:23
ДУЛУБ: «Игра сложилась очень сложно. Нам не хватило времени на адаптацию»
ДУЛУБ: «Игра сложилась очень сложно. Нам не хватило времени на адаптацию»
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
Олимпийские игры | 23.02.2024, 22:15
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
22.02.2024, 10:15 1
Футбол
Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина
Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина
23.02.2024, 06:02
Футбол
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
22.02.2024, 20:36 41
Футбол
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
23.02.2024, 00:05 15
Футбол
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 194
Футбол
Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
22.02.2024, 18:36 3
Теннис
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
23.02.2024, 12:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем