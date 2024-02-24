Лига Европы24 февраля 2024, 03:14 | Обновлено 24 февраля 2024, 04:53
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Лудогорец – Серветт – 0:1. Один забитый мяч за две игры. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций
24 февраля 2024, 03:14 | Обновлено 24 февраля 2024, 04:53
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Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.
Серветт прошел Лудогорец (1:0). Был лишь один забитый мяч за две игры.
Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля
Лудогорец (Болгария) – Серветт (Швейцария) – 0:1 (первый матч – 0:0)
Гол: Тимоте Конья, 6.
Видео гола и обзор матча
События матча
6’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоте Конья (Серветт).
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