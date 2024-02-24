Лудогорец – Серветт – 0:1. Один забитый мяч за две игры. Видео гола и обзор

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Серветт прошел Лудогорец (1:0). Был лишь один забитый мяч за две игры.

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Лудогорец (Болгария) – Серветт (Швейцария) – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Тимоте Конья, 6.

Видео гола и обзор матча