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Лига конференций
Будё-Глимт
22.02.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 1 : 2
Аякс Проходит дальше
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Лига конференций
22 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 22 февраля 2024, 23:27
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0

Лига конференций. Определились еще три участника 1/8 финала

Жеребьевка следующей стадии пройдет в пятницу

22 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 22 февраля 2024, 23:27
599
0
Лига конференций. Определились еще три участника 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лиге конференций состоялись три ответных матча стадии 1/16 финала. В следующий раунд удалось пройти Аяксу, Динамо Загреб и Серветту.

Аякс, который в первом матче в компенсированное время сделал камбэк с 0:2, в этой встрече дожал Буде-Глимт во втором тайме дополнительного времени.

Сегодня вечером состоятся еще пять матчей этой стадии. Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля. Ранее в 1/8 финала вышли победители группового этапа.

Лига конференций. 1/16 финала (ответные матчи)

Буде-Глимт – Аякс 1:2 (первый матч 2:2)
Голы: Берг, 83 – Бергейс, 34, Тейлор, 114

Динамо Загреб – Бетис 1:1 (первый матч 1:0 в пользу Динамо)
Голы: Канеко, 60 – Бакамбу, 38

Лудогорец – Серветт 0:1 (первый матч 0:0)
Гол: Конья, 6

События матча

114’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Берг (Будё-Глимт).
66’
Альберт Грёнбек (Будё-Глимт) получает красную карточку.
48’
Йосип Шутало (Аякс) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергейс (Аякс).
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Источник Sport.ua
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