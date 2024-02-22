Лига конференций. Определились еще три участника 1/8 финала

В Лиге конференций состоялись три ответных матча стадии 1/16 финала. В следующий раунд удалось пройти Аяксу, Динамо Загреб и Серветту.

Аякс, который в первом матче в компенсированное время сделал камбэк с 0:2, в этой встрече дожал Буде-Глимт во втором тайме дополнительного времени.

Сегодня вечером состоятся еще пять матчей этой стадии. Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля. Ранее в 1/8 финала вышли победители группового этапа.

Лига конференций. 1/16 финала (ответные матчи)

Буде-Глимт – Аякс 1:2 (первый матч 2:2)

Голы: Берг, 83 – Бергейс, 34, Тейлор, 114

Динамо Загреб – Бетис 1:1 (первый матч 1:0 в пользу Динамо)

Голы: Канеко, 60 – Бакамбу, 38

Лудогорец – Серветт 0:1 (первый матч 0:0)

Гол: Конья, 6