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Лига конференций
Проходит дальше Динамо Загреб
22.02.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 1
Бетис
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Лига конференций
24 февраля 2024, 03:34 | Обновлено 24 февраля 2024, 04:59
11
0

Динамо Загреб – Бетис – 1:1. Вылет испанской команды. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

24 февраля 2024, 03:34 | Обновлено 24 февраля 2024, 04:59
11
0
Динамо Загреб – Бетис – 1:1. Вылет испанской команды. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Загребское Динамо после гостевой победы добилось дома ничьей с Бетисом, и испанский клуб вылетел из турнира.

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания) – 1:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Канеко, 59 – Бакамбу, 38

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Такуро Канэко (Динамо Загреб).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис).
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Лига конференций Динамо Загреб Бетис видео голов и обзор Седрик Бакамбу
Источник Sport.ua
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