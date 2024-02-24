Динамо Загреб – Бетис – 1:1. Вылет испанской команды. Видео голов и обзор

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Загребское Динамо после гостевой победы добилось дома ничьей с Бетисом, и испанский клуб вылетел из турнира.

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания) – 1:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Канеко, 59 – Бакамбу, 38

Видео голов и обзор матча